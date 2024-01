Ultim’ora Dragusin, Napoli avvisato: accordo trovato

Sfuma definitivamente il colpo Dragusin. Gli ultimi dettagli sull’obiettivo del Napoli, ormai ad un passo dal suo nuovo club.

Sembra ormai essere certo l’arrivo di un nuovo difensore centrale nella rosa del Napoli, colpita notevolmente dalle prestazioni negative dei suoi nonché dal lungo infortunio patito da Natan. Tanti quindi i nomi sondati da De Laurentiis, Meluso e Micheli, partendo dalle prime indiscrezioni su Demiral, passando per il giovane Vitik e arrivando dunque alle più recenti voci su Nehuen Perez e Buongiorno. Ciò che di certo c’è, però, è che il nuovo profilo per la retroguardia azzurra non sarà di certo Radu Dragusin. Il rumeno e il Genoa avrebbero infatti trovato il definitivo accordo con il club, in grado di far così sfumare le speranze partenopee.

Dragusin al Tottenham, gli annunci degli esperti di mercato

Ha avuto vita breve la bagarre Radu Dragusin annunciata da SkySportDE nella serata di ieri. La redazione aveva infatti esposto di possibile accordo imminente fra il difensore centrale ed il proprio nuovo club, con un’aspra lotta a 3 fra Tottenham, Bayern Monaco e Napoli, con il Milan leggermente sullo sfondo a causa del cambio di rotta in direzione di Buongiorno e Nehuen Perez.

Ebbene, così è stato, con l’ultimo scatto in trattativa che ha dato dunque ragione al Tottenham. A riportarlo, gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, che attraverso i propri profili Twitter hanno dunque fatto sapere della totalità dell’accordo raggiunto tra gli Spurs e Dragusin nonché tra le due compagini implicate in trattativa. Nulla da fare dunque per il Napoli, sorpassato da una concorrenza difatti imbattibile e ora chiamato a virare su altri fronti. Si studiano dunque, tra le mura di casa partenopea, due possibili duelli con il Milan per i profili sopracitati, mentre spuntano le prime cifre ufficiali circa l’accordo fra il Tottenham e il Genoa.

Dragusin, l’offerta impareggiabile del Tottenham

Che il Tottenham forse la squadra maggiormente interessata nonché più economicamente pronta ad effettuare il balzo Dragusin era ormai risaputo. Nonostante le ripetute news, infatti, c’era nell’aria il sentore che alla fine l’avrebbero spuntata gli inglesi. Fabrizio Romano ha dunque esplicitato anche i termini dell’accordo fra gli Spurs e il Genoa, rivelando quindi a tutti il motivo di tale ampio vantaggio dei britannici.

25 milioni + 5 di bonus aggiuntivi la cifra accettata dal Grifone, che potrà ora godere anche della figura di Djed Spence in prestito fino a giugno per rattoppare la falla lasciata da Dragusin. Nulla in confronto a quanto offerto dal Napoli, che ha provato invano a strappare il rumeno alla concorrenza offrendo 10 milioni con annessi cartellini di Ostigard e Zanoli.