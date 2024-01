Calciomercato Napoli, bagarre Dragusin: ore decisive per la spinta finale

Ancora novità sul fronte Dragusin, con una nuova bagarre apertasi sul fronte mercato. Il tutto vede protagonista anche il Napoli.

Continuano gli strascichi post Torino-Napoli all’ombra del Vesuvio. Gli azzurri sono infatti finiti in ritiro presso l’Hotel Serapide di Pozzuoli dopo l’ennesima debacle stagionale, con l’intento di ritrovare la forza di un tempo sia in vista del derby contro la Salernitana che alla luce dell’imminente impegno in Supercoppa. Nel frattempo, quindi, si cercano alla disperata nuovi innesti sponda mercato, dove il solo Mazzocchi non basta a De Laurentiis per considerare concluso il proprio lavoro invernale. Mentre per Samardzic si aspettano quindi ulteriori conferme, ecco spuntare gli ennesimi aggiornamenti sulla figura di Radu Dragusin.

Si prospetta infatti un’apertissima bagarre per il rumeno nelle prossime ore, con protagonista appunto il Napoli e come riferito dai colleghi di SkySportDE.

Mercato Dragusin, bagarre con protagonista il Napoli

Sponda Dragusin continuano ad arrivare news discordanti. Il difensore centrale del Genoa è infatti ancora incerto in merito al proprio futuro, dato l’estremo cambiamento negli scenari vissuto nelle ultime settimane. Il Tottenham continua infatti a essere in vantaggio sul rumeno, ma quanto rivelato da Florian Plettenberg, giornalista di SkySportDE, ha nuovamente incasinato la corsa verso l’ex Juventus. Si prospetta infatti un’ampia bagarre per Dragusin, cui prossime ore diventano decisive ai fini della chiusura e che ora vede gareggiare per se anche il Bayern Monaco, il Milan, e l’ormai onnipresente Napoli.

Plattenberg, tramite il suo profilo Twitter, conferma in particolar modo il vantaggio del Tottenham nell’operazione, dato che gli inglesi sono molto vicini a trovare il definitivo accordo con il Genoa sulla base di 25 milioni + bonus aggiuntivi. Continua invece a spingere il Napoli, ben lontano dal voler abbandonare la corsa m ancora in svantaggio nella trattativa. Sponda Bayern Monaco vi è invece la volontà di voler sondare a propria volta il calciatore, seppur siano state smentite da SkySportDE le voci odierne.

I baveresi non hanno infatti ancora presentato un’offerta ufficiale al Genoa, ne tantomeno trovato l’accordo verbale con il calciatore. I prossimi giorni saranno dunque fondamentali per capire la reale possibilità del club tedesco di puntare alla figura di Dragusin. Sullo sfondo resta infine anche il Milan, che ad oggi appare come la squadra più arretrata. Ciò che c’è di sicuro, però, è che le prossime ore vedranno senz’altro la conclusione dell’affare, con il difensore ormai non più destinato a rimanere in Liguria e con i tifosi del Napoli che sperano invece di veder premiata la caparbietà mostrata dal proprio club in trattativa.