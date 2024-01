Samardzic-Napoli, oggi l’arrivo del padre in Italia: le ultime sulla trattativa

Nuova svolta sul caso Samardzic. Il padre è oggi atteso in Italia per continuare il filone di colloqui con il Napoli, che non molla l’obiettivo di mercato.

Un Napoli finito in ritiro si prepara nuovamente a scendere in campo in quel di Castel Volturno per preparare l’imminente derby contro la Salernitana. Il tutto, dopo aver passato la prima notte all’interno dell’Hotel Serapide, come ordinato dalla società nella speranza di recuperare il morale di un tempo. La stessa dirigenza, però, non è stata esente da lavoro nelle ultime ore, con molte news in ottica calciomercato Napoli venute fuori soprattutto la sera dell’8 gennaio, fra Nehuen Perez, Manu Kone ed altri possibili colpi. Resta però da chiudere il più importante, quello inerente a Lazar Samardzic, cui spuntano aggiornamenti odierni.

Napoli, si continua a trattare per Samardzic

Ormai sembrerebbe intenzionato ad andare fino in fondo il Napoli nel caso Samardzic, in grado di monopolizzare le prime pagine di giornale da due settimane a questa parte. La trattativa ha infatti vissuto nuove vite su nuove vite, passando dall’essere ad un passo dalla conclusione all’aprirsi nuovamente e inesorabilmente. All’ombra del Vesuvio si cerca dunque la quadra della situazione, con De Laurentiis che avrebbe quindi scelto il sostituto di Elmas e che continua i dialoghi con la famiglia Pozzo.

Il tutto, portando avanti anche scenari di mercato paralleli come Antonin Barak, rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, ma potrebbe essere quest’oggi la giornata decisiva in chiave Samardzic-Napoli. Le ultime notizie lasciano infatti ben pochi dubbi.

Il padre di Samardzic atteso in Italia, le ultime di mercato sul Napoli

Ebbene si, dovrebbe proprio essere oggi il giorno tanto atteso e da tempo vociferato sulle pagine dei quotidiani. Samardzic senior è infatti pronto a giungere in Italia, per concludere la trattativa inerente al figlio ormai duratura da settimane. A rivelarlo, le odierne edizioni del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport, con proprio il quotidiano rosa in grado di regalare un focus più completo.

In particolare infatti, il padre di Lazar Samardzic sarà quest’oggi atteso in penisola presumibilmente per risolvere alcune grane con l’Udinese, visto l’attuale soggiorno di De Laurentiis in Spagna a causa di impegni lavorativi. Prevista dunque una video call con il patron del Napoli nella speranza di trovare la quadra, anche se non sono ancora noti eventuali colloqui face to face con altri rappresentanti della società partenopea, come Meluso o Micheli. Il sentore popolare, però, è quello di una chiusura dell’accordo sempre più vicina.