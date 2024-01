Nuovo centrocampista nel mirino del Napoli: l’annuncio di Pedullà

Spuntano nuove news di mercato inerenti al Napoli. Gli azzurri avrebbero infatti sondato un nuovo profilo per il centrocampo.

Il 2024, ameno per i suoi primi 20 giorni, regalerà notizie su notizie in ottica calciomercato Napoli. Gli azzurri continuano infatti a racimolare risultati negativi su risultati negativi, costringendo quindi la società a dare il massimo per portare all’ombra del Vesuvio nuovi innesti per migliorare il proprio score. In centrocampo si continua dunque a trattare con l’Udinese per Samardzic nonché con Leicester e Siviglia per Soumare, con profili del calibro di Koopmeiners e Fornals che osservano in disparte. Un nuovo profilo potrebbe però esser entrato a far parte della lista di obiettivi targata Napoli, come rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Napoli su Barak, l’annuncio di Pedullà

Fa scalpitare i tifosi del Napoli ma fa allo stesso tempo preoccupare i suddetti supporter l’annuncio dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà. Quest’ultimo ha infatti da poco riportato, attraverso il proprio profilo Twitter, del possibile interesse partenopeo per la figura di Antonin Barak, che torna dunque ad intasare le liste di obiettivi napoletane. Il trequartista ceco fu infatti numerose volte accostato agli azzurri già in passato e in occasione della sua esperienza al Verona, prima di passare alla Fiorentina.

Attualmente però, Barak ha conosciuto un percorso alquanto involutivo nella stagione 23/24, fin qui caratterizzata da sole 12 presene fra Serie A, Coppa Italia e Conference League, condite da una singola rete in quest’ultima competizione. Numeri ben lontani dai vecchi fasti del classe ’94, per anni uno dei trequartisti più insidiosi e prolifici del nostro campionato. Tale situazione ha però spinto il Napoli, secondo Pedullà, a puntare nuovamente sul profilo, cui valore di mercato è quest’oggi sceso a circa 6 milioni. Uno scenario che garantirebbe quindi agli azzurri un profilo e un investimento sicuro da poter schierare in campo, ma che allo stesso tempo spaventa i tifosi per ciò che potrebbe nascondere alle sue spalle.

L’esplicita richiesta da parte del Napoli di un centrocampista offensivo come Barak potrebbe infatti rimandare a possibili difficoltà riscontrate sul fronte Samardzic, per la quale si cerca la chiusura ormai insistentemente da giorni. Le voci fuori uscite in giornata, narranti di problemi inerenti all’accordo tra società e il padre del giocatore, potrebbero quindi essere più serie del previsto, con i partenopei che potrebbero quindi essere saggiamente corsi ai ripari. L’evoluzione dell’operazione Barak sarà dunque da monitorare giorno per giorno, parallelamente al già presente caso Samardzic.