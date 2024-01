Ngonge serio obiettivo del Napoli, chi può essere ceduto in attacco

Ciryl Ngonge è il nome a sorpresa del mercato invernale del Napoli, il belga del Verona può aprire a una cessione a sorpresa.

Il Napoli deve assolutamente riscattarsi dopo un girone d’andata decisamente al di sotto delle proprie possibilità. I partenopei occupano il nono posto della classifica di Serie A con soli 28 punti. La buona notizia, comunque, è che il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League dista al momento 5 punti, con la Fiorentina a quota 33. Difficile ma non impossibile per la formazione campione d’Italia recuperare il quarto posto in un intero girone di ritorno.

Per centrare l’obiettivo occorre ovviamente cambiare completamente marcia e iniziare a macinare punti su punti. Dunque serviranno tutti i rinforzi possibili, compresi quelli che potrebbero arrivare dal calciomercato. Il nome a sorpresa di queste ore è quello di Ciryl Ngonge, attaccante dell’Hellas Verona che ha già realizzato 5 reti in questo campionato di Serie A. Il calciatore ha un contratto fino al 2026 con opzione per altre due stagioni a favore della società scaligera, che quindi l’ha blindato. Eppure il Verona sta praticamente cedendo ogni calciatore al giusto prezzo in questa sessione di mercato: la dirigenza valuta Ngonge 12 milioni di euro e sul calciatore c’è il forte interesse della Fiorentina che nelle scorse settimane si era fermata a una proposta di 9 milioni di euro che, al momento, non è stata ancora accettata.

Ultime notizie Napoli, riflessioni in corso sul futuro di Lindstrom

Il possibile acquisto di Ngonge da parte del Napoli sarebbe legato alla necessità di inserire un attaccante anche in grado di trovare con una certa semplicità la via del gol. Per questo è in corso anche una riflessione tra gli uomini mercato del club su una possibile cessione a sorpresa. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il calciatore che al momento è in bilico a sorpresa è Jasper Lindstrom, arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte ma che fin qui non è mai riuscito a dimostrare il proprio valore. Ricordiamo che in estate il danese è stato acquistato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro, una cifra esorbitante se si considera il rendimento fin qui avuto.

Resta invece al Napoli un altro esterno molto chiacchierato in questa sessione invernale di mercato, ovvero Matteo Politano. A quanto pare gli azzurri avrebbero rispedito al mittente l’offerta circa 12-13 milioni di euro arrivata dall’Al-Shabab, squadra araba. Inoltre il presidente De Laurentiis pare si sia impegnato con l’entourage del calciatore per prolungare al più presto il contratto in scadenza nel 2025 con un nuovo accordo fino al 2028. Le sirene arabe per Politano dovranno aspettare, almeno fino all’estate.