Napoli, spunta un altro nome: Meluso vuole strapparlo a Giuntoli

Altro nome di mercato fuori uscito sponda Napoli. Guerra aperta, ora, fra Mauro Meluso e Cristiano Giuntoli per il profilo.

Si è ormai entrati nel pieno del calciomercato invernale e delle varie news inerenti a possibili innesti squadra per squadra. Lo sa benissimo il Napoli, che dopo Mazzocchi punta alla chiusura di due colpi in centrocampo nonché uno in difesa, a causa delle prestazioni che cominciano ora ad essere alquanto pesanti e ripetitive. Proprio dell’ultim’ora, quindi, gli aggiornamenti sponda metà campo dove, oltre a Samardzic e Soumare, Meluso avrebbe sondato un ulteriore nome. Il tutto, come piano B verso la complicata trattativa con Leicester e Siviglia per il francese, che ha portato ora il Napoli in rotta di collisione con la Juventus.

Napoli su Kone, Meluso sfida Giuntoli

La mediana del Napoli resta il reparto azzurro che ad oggi necessita di più ritocchi. Questo, a causa della partenza momentanea di Zambo Anguissa in direzione Coppa d’Africa nonché della presenza di un corpo ormai estraneo alla rosa come Diego Demme. Per sopperire quindi a tale mancanza di nomi nel reparto, gli azzurri sono ora chiamati a rispondere con un colpo, fin qui sembrato poter essere Boubakary Soumare. Quest’ultimo è stato però da poco insidiato da Manu Kone, centrocampista del Borussia M’Gladbach riportato in orbita Napoli da Gianluca Di Marzio in quel di Sky.

Questo, a causa dell’attuale esperienza in prestito di Soumare al Siviglia, che costringerebbe quindi Meluso a dover trattare sia con gli spagnoli che con il Leicester (proprietari del cartellino) per poter portare via con se l’ex Lille. Ecco dunque il motivo di tali sondaggi per Kone, classe 2001 messosi ampiamente in mostra in Bundesliga. Il calciatore è già apparso quindi in ottica mercato di Serie A causa interesse targato Juventus, nonché sui taccuini di gradimento dell’Atletico Madrid quest’estate.

Ad oggi, però, Kone può godere di un ulteriore interesse internazionale, quale quello del Napoli, volenteroso di strappare un accordo con il Borussia M’Gladbach già in quel di gennaio. Secondo quanto riportato da Di Marzio, però, percorrere tale strada non sarà facile, dato che il centrocampista è apparso lusingato dall’interesse juventino nei suo confronti. Kone preferirebbe infatti aspettare giugno per accasarsi ai bianconeri, ma nulla vieta a tale scenario di evolversi nei prossimi giorni. Ad ogni caso, al Napoli toccherebbe sborsare circa 30 milioni di euro per portare all’ombra del Vesuvio il calciatore, fin qui autore di 2 reti in 10 partite fra Bundesliga e DFB Pokal nonché in grado di occupare tutti i ruoli del centrocampo.