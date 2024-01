Futuro Zielinski, mossa a sorpresa di De Laurentiis: c’è la risposta del polacco

Si parla ancora del contratto di Zielinski all’ombra del Vesuvio. Le news narrano quindi di possibile rilancio ad opera del Napoli.

Le ultime settimane sono state monopolizzate dal Napoli in ottica mercato, con gli azzurri che a causa della propria e disperata situazione hanno visto il proprio nome accostato a numerosi profili. Molte, quindi, le news in entrata, che hanno in un certo senso accantonato gli aggiornamenti sui membri già presenti all’interno della rosa partenopea e in attesa di rinnovo. Essi sono quindi i vari Meret, Kvaratskhelia ma soprattutto Zielinski, in scadenza nel 2024 e ormai promesso sposo dell’Inter. News su di un possibile rilancio Napoli per il polacco sono però state trattate odiernamente dal Corriere dello Sport.

Zielinski-Napoli, il quadro generale

Si appresta a terminare nel modo più duro e cruento possibile l’avventura di Piotr Zielinski con la maglia del Napoli. Il calciatore polacco, negli anni divenuto un vero e proprio simbolo degli azzurri coronando poi il proprio percorso con lo Scudetto, è infatti pronto a lasciare il capoluogo campano. Il tutto, con un anno di ritardo, dopo che lo stesso ex Empoli fu alquanto vicino all’Arabia la scorsa estate prima che il dietrofront Gabri Veiga cambiasse le carte in tavola.

Fu quindi quello uno scenario che i tifosi azzurri interpretarono in ottica rinnovo di Zielinski, in scadenza nel 2024. Tale ipotesi non è però andata a buon fine, dato che nessuna offerta ufficiale da parte dei partenopei è fin qui arrivata alla corte del polacco. Anzi, il centrocampista sembrerebbe ormai aver trovato un accordo in linea di massima con l’Inter, seppur le ultime notizie odierne abbiano riportato di un possibile rialzo da parte del Napoli.

Rilancio Napoli, la scelta di Zielinski

Triennale da 4.5 milioni con annessa opzione per un ulteriore anno di contratto. Questa l’offerta gettata nella mischia dall’Inter e fin qui in grado di convincere Zielinski. Una proposta che si avvicina di molto a quanto inizialmente messo sul banco dal Napoli, con il centrocampista indirizzato però verso Milano a causa della durata ben più ampia dell’accordo. L’offerta interista prevede infatti un legame con l’ex Udinese di potenziali quattro anni, al contrario dei due proposti invece dagli azzurri.

Questi ultimi, secondo l’odierna edizione del Corriere dello Sport, avrebbero però tentato un ultimo e disperato rilancio, offrendo un prolungamento di un anno da 5 milioni al calciatore, con annessa clausola rescissoria da 20 milioni. Il tutto, per non perdere un giocatore con ampio mercato come Zielinski a parametro zero nonché per ristabilire il morale dello stesso giocatore, ultimamente apparso come un vero e proprio fantasma al centro del campo. Dopo un rapido colloquio con i suoi agenti, però, il polacco ha deciso di declinare gentilmente l’offerta, rendendo ancor più inverosimile una sua permanenza in quel di Napoli. Il passaggio di Zielinski all’Inter, dopo 8 stagioni in casacca partenopea, appare quindi essere ora una pura formalità.