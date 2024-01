Conte-Napoli, De Laurentiis insiste: nuova proposta, cifre altissime

Emergono aggiornamenti sul fronte Conte-Napoli. In particolare, il quotidiano riporta i termini di una prima proposta al tecnico da parte degli azzurri.

Continua a faticare il Napoli, che con l’ingresso in corsa di Mazzarri non ha di certo migliorato la propria situazione. Tutt’altro, dato che con il tecnico toscano, tradito dalle troppe sicurezze e dai tanti fattori esterni con protagonista la rosa, si è addirittura fatto peggio rispetto al suo predecessore Rudi Garcia. Dopo il 3-0 di Torino si è dunque deciso di imbracciare la scelta del ritiro, in modo da preparare in maniera ottimale il derby con la Salernitana nonché l’imminente trasferta in Supercoppa. Spuntano però le prime notizie di un possibile cambio in panchina, riportate stamane dal quotidiano in rassegna. L’offerta di De Laurentiis ad Antonio Conte presenta infatti ora dei termini ufficiali.

De Laurentiis vuole Conte, contattato il tecnico

Continua a crescere sempre più nell’immaginario collettivo l’ipotesi che Antonio Conte fosse presente allo stadio Olimpico Grande Torino in quanto ancora una volta contattato dal Napoli. Nonostante il tecnico pugliese sia stato accostato ultimamente anche a Milan, Roma e alla solita Juventus, e nonostante i già molteplici rifiuti consegnati agli azzurri, De Laurentiis avrebbe infatti deciso di tentare nuovamente la sorte.

Il tutto, come riportato dall’odierna edizione de Il Mattino, che narra di un patron intenzionato a portarsi avanti per il futuro. Nulla contro Mazzarri, che ancora oggi gode della stima e della fiducia dell’ambiente ma che, in caso di apertura da parte di Conte, potrebbe salutare già dopo soli 2 mesi da traghettatore. Spuntano dunque le prime cifre e le prime promesse ad opera di De Laurentiis nei confronti del tecnico ex Inter, che fanno dunque intuire la reale intenzione di ADL di portare lo stimato allenatore all’ombra del Vesuvio.

Conte, cifre e promesse offerte dal Napoli

Dopo i contatti avuti in epoca Garcia, ecco tornare prepotentemente il nome di Antonio Conte sulle principali pagine dei quotidiani, chiaramente in ottica Napoli. L’apparizione in tribuna all’Olimpico Grande Torino non è stata infatti casuale, con Il Mattino che non solo ha riportato di ulteriori contatti fra l’allenatore e il tecnico ma anche delle possibili cifre dell’offerta azzurra.

3 anni di contratto ad 8 milioni l’anno, con libertà assoluta sul mercato e il fido collaboratore Oriali al proprio fianco. Queste le richieste di Conte, che De Laurentiis sarebbe pronto a prendersi a carico. Ancora una volta però, il tecnico avrebbe gentilmente declinato l’offerta, ribadendo la sua volontà di non subentrare a stagione in corso bensì di aspettare la nuova annata. L’estrema voglia di ADL di portare con se uno degli allenatori più ambiti sulla piazza potrebbe però sconvolgere uno scenario già ben delineato.