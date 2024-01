Calciomercato Napoli, Zanoli al Genoa in stand-by: nuova proposta in Serie A

Il futuro di Alessandro Zanoli è ancora incerto, un nuovo club della Serie A è pronto ad accaparrarsi il terzino.

Tra cessioni e nuovi acquisti, il Napoli è entrato ufficialmente nel vivo di questa stagione di mercato invernale. Prima la cessione di Elmas al Lipsia, adesso tocca puntare sul prestito di Alessandro Zanoli. Tuttavia, ancora nessuna trattativa è stata portata avanti in modo concreto. Dopo il Genoa, un altro club della Serie A è pronto all’assalto.

Calciomercato Napoli, la Fiorentina spinge su Zanoli

Il terzino Alessandro Zanoli rimane in uscita dal Napoli, ancora in bilico il suo futuro. Dopo l’arrivo di Pasquale Mazzocchi al Napoli dalla Salernitana, sembrerebbe non esserci più spazio per il classe 2000. Per tale motivo, la società partenopea sembra sempre più propensa a cederlo. Infatti, l’accordo con il Genoa sembrava ormai sicuro. Ma la trattativa non è andata a buon fine, i rapporti tra i due club sembrano essersi complicati subito dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis si è inserito nella trattativa per Radu Dragusin. Tuttavia, anche quest’ultima è fallita, proprio per il fatto che il centrale sembra destinato ad altre due squadre tra le big in Europa come Tottenham e Bayern Monaco.

Dunque, la trattativa con il Genoa per Zanoli sembra al momento messa in pausa. Di conseguenza, il club partenopeo sta valutando altre possibili soluzioni che possano portare a termine la cessione. Un’altra squadra interessata al classe 2000 è la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb.com, anche i viola sarebbero fortemente interessati al terzino classe 2000. Tuttavia, ancora non ci sono certezze su come proseguirà la trattativa. Il Napoli deve quindi valutare in fretta il da farsi in modo da trovare una nuova destinazione che permetta a Zanoli di mostrare le sue qualità con una certa continuità.

Zerbin verso il Frosinone, mezza Serie A su Gaetano

Zanoli non sarà l’unico giovane calciatore tra le fila azzurre a cambiare squadra a gennaio. Anche il futuro di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano potrebbe cambiare entro la fine del calciomercato di gennaio. L’attaccante esterno classe ’99 ha estimatori in Serie A, in particolare il Frosinone del d.s. Guido Angelozzi. Il dirigente del club ciociaro si è pubblicamente esposto sul gradimento per Zerbin, che a questo punto sembra proprio destinato a proseguire la stagione al servizio di mister Di Francesco.

Per quanto riguarda Gaetano, le offerte sono anche di più: più o meno tutte le formazioni della parte destra della classifica di Serie A sarebbero pronte a prenderlo in prestito, su tutte Lecce ed Empoli. Il Napoli, però, prima di privarsene, deve assolutamente acquistare Samardzic e – presumibilmente – anche un altro centrocampista. Probabile, dunque, che la sua situazione si sblocchi a fine mercato. Altrimenti resterà fino al termine della stagione agli ordini di Walter Mazzarri giocandosi le sue carte.