“Ci piace”, il ds allo scoperto sul mercato del Napoli: di chi si tratta

Prosegue il calciomercato del Napoli, alla ricerca di almeno altri due colpi, se non tre, da regalare a Walter Mazzarri.

Prosegue il lavoro del patron Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo, Mauro Meluso, alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Walter Mazzarri, risucchiato dal ciclone in cui la squadra si era persa da tempo.

Ben quattro le sconfitte in campionato sotto la gestione toscana, a cui si aggiungono il k.o del Bernabeu in Champions League e l’umiliazione rifilata agli azzurri dal Frosinone in Coppa Italia, una media da retrocessione, con le difficoltà immani sotto porta palesatesi nell’ultimo periodo.

Tra entrate e uscite: i movimenti di mercato del Napoli

Pasquale Mazzocchi, arrivato dalla Salernitana per 3 milioni d’euro ed autore dello sfortunato esordio di Torino, è stato il primo innesto per il Napoli. Ad oggi, però, complice la cessione di Elmas, passato per 25 milioni al Red Bull Lipsia e l’impegno di Anguissa in coppa d’Africa, sono almeno due gli interventi di cui necessita la squadra a centrocampo.

Non solo, perchè Mazzarri avrebbe espressamente richiesto un centrale difensivo, un urgenza primaria per l’ex Cagliari e Torino, che si trova a far fronte con l’infortunio di Natan, che resterà out per circa un mese e mezzo.

Sono vari i nomi sul taccuino della dirigenza: da Samardzic, che pare ad oggi il più vicino a tingersi d’azzurro, sino ad arrivare a Nehuen Perez, per quello che sarebbe un clamoroso doppio colpo dall’Udinese, detentrice del cartellino di entrambi i giovani ed interessanti prospetti.

Non solo entrate però, ci sono vari azzurri in procinto di uscire, tra questi certamente Alessio Zerbin, che a causa degli infortuni e squalifiche ha trovato parecchio spazio nelle ultime due uscite del Napoli. Sul prodotto del vivavio del Gozzano, ci sarebbe forte il Frosinone, squadra in cui l’esterno offensivo ha già militato in Serie B, esprimendosi ai suoi massimi livelli.

Il direttore sportivo dei ciociari, Guido Angelozzi, nel corso della conferenza stampa di Kevin Bonifazi, neo centrale del Frosinone, non ha nascosto l’interesse per Zerbin:

“Zerbin ci piace come giocatore, non lo nascondo ma ribadisco che non dipende solamente da noi. Stiamo guardando Zerbin e anche altri giocatori, perchè se poi non arriva l’attaccante del Napoli non possiamo restar fermi”.

Insomma, parole chiare, Zerbin resta nei pensieri della compagine del Lazio, che però non è disposta ad attendere in eterno. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.