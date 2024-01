Biglietti Napoli-Barcellona, c’è il comunicato del club: prezzi e fasi di vendita

Ufficiali le news in merito alla vendita dei biglietti di Napoli-Barcellona. Il comunicato ufficiale da parte degli azzurri.

Tra sconfitte, marasma generale e ritiro punitivo, in casa Napoli vi è ancora un fattore per la quale fare il tifo nonché sperare. Trattasi degli ottavi di finale di Champions League 23/24, che vedranno gli azzurri contrapposti al Barcellona in un ostico scontro. Un doppio confronto che i partenopei cominceranno dunque fra le mura casalinghe a causa del secondo posto ottenuto nel girone, e che vedranno giungere i blaugrana al Maradona il 21 febbraio 2024 alle ore 21. A circa un mese dalla sfida, però, ecco apparire online le prime news inerenti alla vendita dei biglietti per Napoli-Barcellona, come annunciato dallo stesso club azzurro tramite un comunicato ufficiale.

Napoli-Barcellona, quando i biglietti saranno in vendita

Anche per quanto riguarda Napoli-Barcellona, la società partenopea ha ben deciso di dividere in 3 fasi la vendita dei tagliandi. Esse saranno quindi divise in esclusiva per gli abbonati, esclusiva per i possessori di Fidelity Card e infine vendita libera. Di seguito, dettagli e prezzi fase per fase.

Fase 1, abbonati

Tale fase avrà inizio dalle ore 12 dell’11 gennaio e culminerà poi alle ore 23:59 del 21 gennaio. In essa, i possessori di Abbonamento Full e Abbonamento Italia avranno dunque la prelazione esclusiva per i tagliandi, che vedrà un piccolo sconto sui prezzi. Questi ultimi saranno dunque divisi in due categorie, con i seguenti che saranno i costi dei biglietti per i possessori di Abbonamento Full:

Curve inferiori : 30€ (14 per gli Under 14);

: 30€ (14 per gli Under 14); Curve superiori : 40€ (25 per gli Under 14;

: 40€ (25 per gli Under 14; Distinti inferiori : 55€ (35 per gli Under 14);

: 55€ (35 per gli Under 14); Distinti Superiori : 110€ (70 per gli Under 14);

: 110€ (70 per gli Under 14); Tribuna Nisida : 150€ (95 per gli Under 14);

: 150€ (95 per gli Under 14); Tribuna Posillipo: 190€ (110 per gli Under 14).

Questi, invece, quelli per i possessori di Abbonamento Italia:

Curve inferiori : 40€ (20per gli Under 14);

: 40€ (20per gli Under 14); Curve superiori : 55€ (30 per gli Under 14);

: 55€ (30 per gli Under 14); Distinti inferiori : 70€ (40per gli Under 14);

: 70€ (40per gli Under 14); Distinti Superiori : 130€ (85 per gli Under 14);

: 130€ (85 per gli Under 14); Tribuna Nisida : 170€ (110 per gli Under 14);

: 170€ (110 per gli Under 14); Tribuna Posillipo: 215€ (125 per gli Under 14).

Fase 2, Fidelity Card

La seguente fase sarà invece esclusiva per i possessori di SSC Napoli Fan Stadium Card, e durerà dalle ore 12 del 22 gennaio alle ore 23:59 del 31 gennaio. I prezzi, anche qui diminuiti da piccoli sconti, saranno i seguenti:

Curve inferiori : 40€;

: 40€; Curve superiori : 55€;

: 55€; Distinti inferiori : 70€;

: 70€; Distinti Superiori : 130€ (85 per gli Under 14);

: 130€ (85 per gli Under 14); Tribuna Nisida : 170€ (110 per gli Under 14);

: 170€ (110 per gli Under 14); Tribuna Posillipo: 215€ (125 per gli Under 14).

Fase 3, vendita libera

Qualora rimanessero disponibili altri biglietti dopo le prime due fasi di vendita citate, si darà il via alla fase 3. Essa sarà quindi attiva dalle ore 12 del 1 febbraio fino ad esaurimento scorte, con i tagliandi che saranno accessibili anche ai tifosi sprovvisti di abbonamento o Fidelity Card. Non saranno quindi applicati sconti sui prezzi in tale fase, che presenterà i seguenti costi: