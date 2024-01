Ultimissime mercato Napoli – Sky annuncia pessime notizie sugli acquisti

Ha a dir poco del pessimo lo scenario rivelato in merito al Napoli dall’esperto di mercato. Gli aggiornamenti sono tutto fuorché positivi.

Un nuova settimana è cominciata all’ombra del Vesuvio, dove gli scorsi giorni si sono rivelati burrascosi e ricchi di scivoloni. La sconfitta per 3-0 contro il Torino è stata infatti l’ennesima goccia a far traboccare un vaso azzurro della quale rimangono ad oggi pochi pezzi. Il 9° posto in classifica ha quindi spinto anche la dirigenza Napoli a portare la squadra in ritiro, mentre continuano a circolare voci non certificate di calciatori scontenti, di richieste di cessione e altri cataclismi simili.

In vista del derby contro la Salernitana, il Napoli dovrà dunque riprendersi alla svelta, ma le macerie già ben presenti fra le mura di casa sono state ulteriormente arricchite dall’annuncio ad opera dell’esperto di mercato. Il report sui partenopei rilasciato a Sky non presenta infatti alcuna news positiva.

Mercato Napoli, nessun colpo previsto a breve

La sessione invernale di mercato ha visto sin da subito il Napoli attivissima sul caso, con tante news e tanti profili di sondati. L’acquisto di Pasquale Mazzocchi, seppur lo sfortunato esordio contro il Torino, ha quindi di conseguenza dimostrato la voglia di De Laurentiis di provare a risolvere una situazione drammatica per i partenopei, seppur quanto rivelato da Sky ne presenti l’esatto contrario. L’esperto Luca Marchetti si è infatti da poco pronunciato sulla situazione degli azzurri, rivelando scenari tutt’altro che positivi, a cominciare dal caso Dragusin.

“Dragusin è sempre più vicino al Tottenham. Gli inglesi hanno presentato l’offerta ufficiale più alta e si continua a trattare, anche se sul difensore si sono inseriti anche Bayern Monaco e Milan. Il Napoli presenta anch’esso un interlocutore con il Genoa, ma l’intesa appare difficile da trovare“, le dichiarazioni rilasciate a SkySport. Poi, anche il focus su Samardzic, che ha lasciato interdetti i supporter di fede azzurra. “L’acquisto del serbo di certo non verrà chiuso nelle prossime ore. Un nuovo incontro con il padre è però atteso a giorni“, quanto detto dall’esperto, che ha infine concluso con un’ultima postilla generale sul Napoli.

“A De Laurentiis piace anche Buongiorno, ma per il difensore va ora forte il Milan. Al Napoli serve però prima di tutto un centrocampista, con tanti nomi ad oggi presenti in lista. Sono molti i profili anche sondati come piano B per Dragusin, che come detto appare improbabile come acquisto“, la chiusura da parte di Luca Marchetti.