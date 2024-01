Torino-Napoli, De Laurentiis è una furia a fine partita: la decisione sul ritiro

Il Napoli è sempre più nel baratro e dopo la sconfitta contro il Torino, De Laurentiis era una furia: la decisione sul ritiro.

Quello visto in campo ieri è stato un Napoli a cui si fa fatica a credere. I tifosi non avrebbero mai immaginato che a pochi mesi di distanza da quel 4 maggio che ha cucito sul petto lo scudetto, gli azzurri potessero ritrovarsi in una situazione tanto complicata. Il Napoli, infatti, sta vivendo una delle stagioni più complicate degli ultimi 10 anni. Il fatto che accada con lo scudetto cucito sulla maglia azzurra fa ancora più male. I tifosi hanno giustamente contestato la squadra nel corso del pomeriggio di ieri. Dopo la rete del 3-0 firmata dall’obiettivo di mercato Alessandro Buongiorno, i tifosi presenti a Torino hanno iniziato un lancio di fumogeni dal settore ospiti verso il campo. La partita è stata sospesa per qualche minuto con Pierluigi Gollini che si è occupato di rimuovere personalmente i fumogeni dal terreno di gioco.

Il Napoli, dopo la sconfitta di ieri, ha chiuso il girone d’andata con soli 28 punti e la nona posizione in classifica. Un dato impietoso se si fa il confronto con la passata stagione quando gli uomini di Luciano Spalletti si ritrovarono a 50 punti al giro di boa. Una mano arriverà indubbiamente dal mercato di riparazione, ma la sensazione è che la testa degli azzurri non sia libera dopo la vittoria dello scudetto.

Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis, dopo il cambio di allenatore, prova una nuova mossa per provare a svoltare una stagione ormai segnata negativamente.

Ritiro Napoli, c’è la scelta di Aurelio De Laurentiis

L’ennesima pessima figura del Napoli in questa stagione è arrivata ieri pomeriggio allo Stadio Grande Torino dove gli azzurri hanno perso 3-0 contro i granata. Se i tifosi pensavano che il fondo fosse stato toccato in Coppa Italia contro il Frosinone, il Napoli ha voluto smentirli con l’ennesima prestazione horror della stagione.

Secondo quanto si evince dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, era una furia al triplice fischio. Direttamente dalla Spagna ha chiamato Walter Mazzarri per un confronto e ha deciso di mandare tutti in ritiro con effetto immediato.

La decisione è stata modificata, come affermato dal Mauro Meluso nel post partita. La squadra si ritroverà oggi a Castel Volturno e deciderà se iniziarlo già oggi o partire da domani. Allenamenti a Castel Volturno e la sera tutti insieme a Pozzuoli

Dopo la telefonata tra Mazzarri e De Laurentiis, il tecnico toscano è sceso negli spogliatoi per un confronto con la squadra durato circa mezz’ora.