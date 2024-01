Scambio con Demme in Serie A, ipotesi complicata: il motivo

Il futuro di Demme resta sempre in bilico. L’ipotesi di scambio in Serie A resta una pista complicata da percorrere.

Il futuro del centrocampo del Napoli è avvolto dalla nebbia. Il reparto della squadra campione d’Italia nelle prossime settimane e nei prossimi mesi potrebbe cambiare radicalmente. Al momento, gli unici certi di una conferma sembrano Stanislav Lobotka, Frank Anguissa e Jens Cajuste. Tutti gli altri, invece, sembrano destinati altrove.

Piotr Zielinski con ogni probabilità andrà all’Inter a parametro zero, mentre Gianluca Gaetano sta valutando l’addio già in questa sessione di mercato per trovare più spazio. Eljif Elmas ha già lasciato il Napoli per accasarsi al Lipsia e Diego Demme ha visto il campo pochissime volte negli ultimi due anni.

Futuro Demme, scambio in Serie A complicato

Il contratto del centrocampista tedesco, arrivato proprio dal Lispia nel gennaio 2020, scade il prossimo giugno. Il Napoli non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto e le strade di Demme e del Napoli si separeranno.

Il Napoli, però, sta cercando di piazzare il tedesco già da diverso tempo. In estate, infatti, Demme era finito anche fuori rosa per spingere il suo addio che però non è arrivato.

Gli azzurri, come ormai noto da tempo, stanno cercando rinforzi a centrocampo. Samardzic sembra in pole position, ma il Napoli valuta anche altri profili. Gli occhi della dirigenza partenopea sono caduti su Antonin Barak, vecchio pallino del Napoli sin dai tempi di Giuntoli.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Nazione“, il Napoli avrebbe avuto dei contatti reali per Barak e avrebbe proposto uno scambio proprio con Diego Demme.

Dalle parti di Firenze il centrocampista tedesco è molto apprezzato, ma c’è un ostacolo che frena la trattativa. Demme, infatti, percepisce circa 3 milioni di euro all’anno e la Fiorentina dovrebbe quindi offrire un contratto troppo elevato per gli standard della rosa.