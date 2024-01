Samardzic, oggi giornata decisiva: rischio insidia, il Napoli deve accelerare

Il Napoli continua la ricerca di Lazar Samardzic per rinforzare il centrocampo, ma deve stare attento alla concorrenza: le ultime sull’affare.

Ieri pomeriggio è arrivata l’ennesima debacle della stagione azzurra. Il Napoli ha perso 3-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino e ha iniziato nel peggiore dei modi il 2024. La squadra di Walter Mazzarri è apparsa per l’ennesima volta spenta e demotivata. I risultati negativi non aiutano gli azzurri ad uscire da un periodo nerissimo. Il problema sembra essere nella testa dei calciatori alla ricerca delle stesse emozioni vissute nella passata stagione, ma che sono impossibili da ritrovare alla luce dei risultati conquistati sul campo.

Il Napoli è mentalmente fuori da questa stagione e chi prova a metterci più grinta rischia di creare ancora più problemi. La fotografia della stagione azzurra è l’ingresso del nuovo acquisto Pasquale Mazzocchi. Lui, arrivato solo pochi giorni fa dalla Salernitana e che ha coronato il sogno di vestire la sua maglia del cuore. Sogno che, però, si è infranto dopo soli 4 minuti e 52 secondi quando con un intervento scellerato su Valentin Lazaro è stato espulso.

Samardzic – Napoli, le ultime sull’affare

Aurelio De Laurentiis sta provando in ogni modo a risollevare una squadra in caduta libera. Con Mazzarri in panchina il dato è inquietante. Già 4 sconfitte in campionato con soli quattro gol segnati e ben 19 subiti. De Laurentiis, dunque, è obbligato a intervenire sul mercato per provare a invertire la rotta.

Il primo nome per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico toscano è quello di Lazar Samardzic. Le trattative per il centrocampista serbo proseguono ad oltranza.

Secondo quanto riportato da SOS Fanta, pare che il countdown per Samardzic sia già iniziato. Il centrocampista, che ieri non ha giocato nemmeno un minuto, aspetta solo il via libera per svolgere le visite mediche. L’accordo sui diritti d’immagine e con l’Udinese è stato trovato, ma l’entourage vuole rassicurazioni sul progetto tecnico.

Secondo il Corriere dello Sport, invece, il Napoli deve accelerare i tempi. Cristiano Giuntoli si è fatto vivo per il centrocampista anche se lo reputa un rinforzo per la prossima stagione. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro con il padre agente del giocatore.

Il padre di Samardzic arriverà in Italia nei prossimi giorni e anche con Aurelio De Laurentiis ci sarà un incontro. La speranza è che possa essere quello definitivo per sbloccare l’affare.