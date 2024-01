Mercato Napoli, nuovo nome per il centrocampo: arriva dalla Bundesliga

Emergenza a centrocampo, non solo Samardzic. Il Napoli pensa ad un altro colpo a sorpresa dalla Bundesliga.

Una stagione da dimenticare per il Napoli che anche ieri si è superato e ha offerto l’ennesima prestazione vergognosa della stagione. Gli azzurri non ci sono più. La squadra quando entra in campo scompare e alle prime difficoltà si scioglie come neve al sole. Nella giornata di ieri è arrivata, infatti, l’ennesima goleada subita della stagione. Il 3-0 che il Torino ha inflitto al Napoli è ampiamente meritato. I granata hanno surclassato per 90 minuti i campioni d’Italia che sono arrivati dalle parti di Vanja Milinkovic Savic solo poche volte e hanno concluso in maniera pessima.

Gli azzurri devono ritrovare se stessi e Aurelio De Laurentiis ha deciso di mandare la squadra in ritiro. Inizialmente doveva trattarsi di un ritiro con effetto immediato, ma poi la decisione è stata cambiata e gli azzurri hanno fatto ritorno a casa nella serata di ieri. Da questa sera, però, il Napoli sarà ufficialmente in ritiro almeno fino al derby contro la Salernitana. Gli azzurri alloggeranno all’Hotel degli Dei a Pozzuoli. L’obiettivo di De Laurentiis è compattare un gruppo che in campo sembra sempre più slegato. Sin dai primi minuti di ieri, infatti, si è vista la differenza con il Torino che attaccava e difendeva da squadra rispetto ad un Napoli che si affidava alle giocate dei singoli.

Napoli in difficoltà: arriva un aiuto dal mercato

Aurelio De Laurentiis è consapevole che il Napoli dovrà necessariamente intervenire sul mercato per provare quantomeno a dare una scossa emotiva ad una squadra con l’encefalogramma piatto. Il primo colpo dovrebbe essere Lazar Samardzic, ma spunta un nuovo nome dalla Bundesliga.

Il nuovo nome per il centrocampo del Napoli è quello di Manu Kouadio Koné, classe 2001, del Borussia Mönchengladbach, giovane che è già sul taccuino delle grandi d’Europa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli lo segue da tempo e rappresenta la possibilità di inserire un po’ di muscoli a centrocampo soprattutto con l’assenza prolungata di Frank Anguissa a centrocampo per via della Coppa d’Africa.

Kone, ovviamente, non è l’unico nome per il centrocampo. L’alternativa al classe 2001 è Boubakary Soumaré, francese classe 1999 del Siviglia. Il giocatore è di proprietà del Leicester ma è in prestito al club andaluso, che può riscattarlo per 15 milioni ma che sta attraversando una stagione tutt’altro che semplice.