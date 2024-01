Il Napoli corre ai ripari in difesa: idea dalla Francia, costa 12 milioni

Nuovo nome per il calciomercato del Napoli. Gli azzurri guardano in Francia per rinforzarsi: affare da 12 milioni.

Continua il periodo nerissimo del Napoli. Ieri pomeriggio contro il Torino è arrivata la sesta sconfitta della gestione Mazzarri e il Napoli sembra essere entrato in un tunnel senza via d’uscita. Gli azzurri devono risollevarsi e un aiuto importante può arrivare dal mercato di gennaio.

Sono diversi i profili che la dirigenza partenopea sta sondando per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico di San Vincenzo. Il Napoli, infatti, ha bisogno di rinforzi in più ruoli per recuperare il tempo perso in estate dove non è stato fatto un mercato all’altezza di una squadra campione d’Italia.

Oltre al centrocampo, dove in pole position resta Lazar Samardzic dell’Udinese, il Napoli ha bisogno di un colpo in difesa. Il reparto difensivo, infatti, è uscito molto indebolito dalla cessione di Kim MinJae e il sostituto ideale non è ancora stato trovato.

Rinforzi in difesa, il Calcio Napoli guarda in Francia per il calcio mercato

Anche per quanto riguarda il reparto difensivo il Napoli sta sondando diversi profili. Il colpo sognato dagli azzurri è Radu Dragusin, ma la concorrenza è ampia. Per questo motivo, pare che il Napoli stia virando su Lilian Brassier, difensore classe ’99 del Brest.

Secondo quanto riportato da “Il Mattino“, la valutazione fatta dal Brest è di 10-12 milioni.

Chi è Lilian Brassier – il nuovo nome per il calciomercato del Napoli

Brassier è un difensore alto 1,86 metri che in questa stagione ha giocato 15 partite trovando anche la via del gol in una occasione. Su di lui, però, non c’è solo il Napoli.

Il centrale francese ha attirato le attenzioni anche di Monaco, Porto, Bayer Leverkusen e Paris Saint Germain.

Come detto, il Napoli sta virando su altri profili data la difficoltà per arrivare a Dragusin. Sul centrale rumeno, infatti, è sempre forte l’interesse del Tottenham che ha alzato nuovamente l’offerta e che ora pare in vantaggio sugli azzurri.