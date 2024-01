Calciomercato Napoli, clamoroso Dragusin: sorpasso in Serie A, cambia tutto

L’affare che porta a Radu Dragusin si complica ulteriormente: nuovo sorpasso in Serie A e adesso cambia tutto per il futuro.

Ancora una volta la mancata solidità difensiva del Napoli ha costretto gli azzurri ad un’altra sconfitta con largo scarto. Il 3-0 maturato ieri pomeriggio contro il Torino di Ivan Juric è la logica conseguenza per una squadra che da inizio anno non riesce ad essere compatti. Gli errori dei singoli e una pessima impostazione difensiva di squadra stanno costringendo il Napoli a metà classifica. La squadra sembra che in alcuni momenti sia tanto sfiduciata da non aver più voglia di rincorrere gli avversari. Il gol dell’1-0 siglato da Antonio Sanabria ieri è l’esempio lampante. Dopo il crosso dalla trequarti, il tocco di Zapata ha messo Sanabria davanti a Gollini. Nonostante si trattasse di un calcio piazzato, nessuno era in marcatura sul numero 9 granata e nessuno si è mosso per provare a chiudere il tiro o lo specchio della porta.

Il Napoli, quindi, ha bisogno di urgenti rinforzi. Ieri, infatti, si è vista per la prima volta da diverso tempo la difesa a tre. Walter Mazzarri si è sempre distinto per questa filosofia di gioco, ma da quando è arrivato a Napoli si è affidato al già rodato 4-3-3. Probabilmente, con l’arrivo di Pasquale Mazzocchi, il tecnico di San Vincenzo sta pensando di tornare alle origini per provare ad uscire dal momento complicatissimo.

Le difficoltà difensiva del Napoli e il possibile passaggio alla difesa a tre, quindi, obbligano Aurelio De Laurentiis ad intervenire sul mercato. Con l’infortunio di Natan, al momento, sono solo tre i centrali a disposizione in rosa e anche con Natan sarebbero troppo pochi per giocare l’intero girone di ritorno con solo quattro centrali.

Dragusin-Napoli, sorpasso a sorpresa dalla Serie A

Il nome caldissimo per la difesa del Napoli è quello di Radu Dragusin. Il centrale rumeno sta ben figurando con la maglia del Genoa e ha attirato su di sé le attenzioni di Tottenham e Napoli.

Stando a quanto riporta l’edizione odierna de “La Repubblica“, pare che sull’ex Juventus ci sia anche un altro club di Serie A. Si tratta del Milan di Stefano Pioli che ha fuori mezza difesa per infortunio e in particolare Kalulu e Thiaw non torneranno a disposizione nel breve periodo.

Secondo “La Repubblica“, il Milan sarebbe addirittura in pole position per Dragusin grazie all’inserimento di una contropartita molto gradita ai rossoblù. Il Milan, infatti, per arrivare a Dragusin sarebbe disposto a cedere anche Lorenzo Colombo, ora in prestito al Monza, ma che potrebbe essere richiamato e ceduto al Grifone.

Il Napoli, dal canto suo, continua ad offrire Ostigard, Zerbin, Demme e Zanoli come contropartita per provare ad arrivare al centrale classe 2002.