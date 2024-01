Buongiorno al Napoli? Cairo svela la verità: l’annuncio

Sulle ultime voci di mercato inerenti ad Alessandro Buongiorno in direzione Napoli arrivano le parole di Urbano Cairo. L’annuncio del presidente del Torino.

Il Napoli prova a rialzare la testa dopo il 3-0 secco incassato dal Torino, che ha dato difatti via al 2024 azzurro in Serie A. La settimana che porterà i partenopei al delicato incontro con la Salernitana di sabato 13 gennaio sarà infatti vissuto dagli stessi in ritiro, in attesa e nella speranza di recuperare la forma fisica e mentale di un tempo. Parallelamente, però, si attendono all’ombra del Vesuvio i nuovi innesti di mercato, chiamati a gran voce per ristabilire l’equilibrio in casa Napoli.

Un equilibrio che senz’altro tornerebbe in minima parte con l’acquisto sul mercato di un nuovo difensore centrale, con i tanti profili accostati agli azzurri che hanno visto da poco spiccare anche il nome di Alessandro Buongiorno. Sul centrale granata è però intervenuto da poco proprio il presidente del Torino Urbano Cairo, tramite un annuncio dell’ultim’ora.

Futuro Buongiorno, l’annuncio di Cairo interessa al Napoli

Da possibile paradiso a inferno la figura di Alessandro Buongiorno in orbita Napoli. Il difensore centrale del Torino è stato infatti accostato negli ultimi giorni proprio alla compagine azzurra in ottica mercato, rispondendo però di tutto avviso con la rete di testa del definitivo 3-0 granata nell’ultimo incontro. Proprio il centrale è stato infatti autore del gol che ha dato vita alle pesanti contestazioni ad opera dei tifosi del Napoli, che di lì a poco hanno monopolizzato l’Olimpico Grande Torino tramite cori e lanci sul campo di fumogeni.

Nel frattempo, proprio in merito alle voci su Buongiorno accostato al Napoli, o più in generale sul mercato, è intervenuto Urbano Cairo in persona. Il presidente del Torino si è infatti pronunciato sull’argomento al termine dell’odierna Assemblea di Lega, dopo esser stato intercettato da alcuni giornalisti presenti sul luogo. “Buongiorno? Ci siamo parlati a suo tempo. Lui espresse il suo pensiero e io gli chiesi di rimanere perché troppo importante per noi. Così è stato“, il primo appunto sul difensore da parte del patron dei granata.

“Se può partire in estate? Al momento ha un contratto con noi fino al 2028“, la chiusura di Cairo, atta a rispedire al mittente qualsiasi voce di mercato sul calciatore. Il classe ’99 si allontana dunque un minimo dalle tante big finite sulle sue tracce dopo tali dichiarazioni, ma appare fuori discussione una ritirata da parte di Napoli, Milan e degli altri club interessati. Non sono infatti esclusi nuovi tentativi da parte delle compagini sul difensore, ad oggi valutato 20 milioni ed autore di 3 gol e 1 assist in 16 presenze.