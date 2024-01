Torino-Napoli, presenza a sorpresa in tribuna: indizio di mercato?

C’è un volto noto sugli spalti dello stadio Olimipico Grande Torino per assistere alla gara del Napoli di Walter Mazzarri.

Gli occhi di Antonio Conte sul Napoli di mister Walter Mazzarri. In occasione del match contro il Torino, valevole per la 19esima giornata di Serie A, l’esperto tecnico italiano ha deciso di presenziare all’evento per assistere da vicino a quella che potrebbe diventare la sua prossima squadra da allenare: il Napoli. L’ex commissario tecnico della nazionale italiana ha spiazzato tutti con la sua presenza sugli spalti, alimentando ancor più i rumors che lo vedono legato alla società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis.

Antonio Conte ha preso parte al match Torino-Napoli, così come il doppio ex Gian Piero Ventura. L’allenatore salentino continua ad essere uno degli argomenti più scottanti in casa Napoli. Sia la piazza che la società azzurra starebbero pensando al profilo dell’allenatore ex Juventus come profilo a cui affidarsi in vista della prossima stagione di Serie A. La presenza di Antonio Conte alla sfida di quest’oggi, ha accesso ancor più le discussioni nell’ambiente partenopeo.

Conte presente per la gara Torino-Napoli: è un indizio di mercato?

La presenza di Antonio Conte allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida degli azzurri contro i granata, ha alimentato le speranze dei tifosi partenopei nel vedere l’esperto tecnico approdare alle pendici del Vesuvio. Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis è da tempo sulle tracce dell’allenatore salentino.

Prima del ritorno in azzurro di Walter Mazzarri, la società partenopea ha fatto di tutto per convincere Antonio Conte a prendere in mano le redini della squadra dopo il disastro tecnico tattico di mister Rudi Garcia. Nonostante la forte pressione del patron De Laurentiis, la risposta dell’allenatore salentino fu chiara, con un secco no.

Negli ultimi giorni, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe ritornato alla carica, con lo scopo di blindare l’esperto mister per la prossima stagione. Infatti, stando a quanto riportato da SportItalia, ci sarebbe stato un vero e proprio colloquio tra la dirigenza azzurra e Antonio Conte.

Anche in questo caso, l’allenatore salentino si sarebbe mostrato poco convinto di accettare il progetto Napoli. Nonostante le voci, e i molteplici dubbi che echeggiano nella mente di Antonio Conte, il tecnico ex Juventus quest’oggi ha deciso di assistere alla gara degli azzurri contro il Torino.

Antonio Conte, come dichiarato da lui stesso, è carico e motivato per una nuova avventura. Il tecnico si sta guardando intorno, prima di intraprendere una nuova avventura. La cosa certa è che l’ex commissario tecnico della nazionale azzurra vuole tornare su una panchina di Serie A dopo l’ultima esperienza in Premier League al Tottenham.

La presenza in Torino-Napoli è un segnale? Ci sono gli azzurri nel destino di Antonio Conte? Certo è che là presenza del tecnico salentino allo stadio Olimpico Grande Torino è un chiaro indizio. Dopo il colloquio con De Laurentiis, Antonio Conte potrebbe aver scelto la sua prossima squadra.