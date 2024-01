Torino-Napoli, debutto shock per Mazzocchi: rosso e fuga granata

Incredibile evento nel corso di Torino-Napoli. Il debutto azzurro di Mazzocchi si trasforma da sogno a incubo nel giro di pochi minuti.

Non accenna a diminuire il momento negativo targato Napoli, sotto di due gol contro il Torino all’Olimpico. La sfida diventa quindi tragica dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, con un evento che vede protagonista proprio il neo acquisto Pasquale Mazzocchi, sprofondato nel baratro nel giro di pochi minuti.

Torino-Napoli, espulso Mazzocchi e raddoppio granata

Ci ha provato in modo ben diverso il Napoli a riprendersi dall‘1-0 del primo tempo siglato Toni Sanabria. Gli azzurri sono infatti rientrato sul terreno di gioco dopo i primi 45′ passando dal 4-3-3 al 3-4-2-1, sostituendo ad uno spento Zielinski il debuttante e neo acquisto Pasquale Mazzocchi. Quest’ultimo però, dopo un’ottima sortita offensiva, è stato protagonista di un terribile evento.

In seguito ad una scivolata molto dura su Lazaro infatti, l’ex Salernitana è stato ammonito, ottenendo una squalifica per il prossimo turno dopo appena 4 minuti. La situazione si è ulteriormente aggravata in seguito al richiamo del VAR nei confronti dell’arbitro Mariani, che ha così cambiato la propria decisione espellendo un Mazzocchi alquanto tradito dalla propria foga agonistica. Debutto shock per il terzino, che ha così lasciato in 10 i propri compagni. Due minuti dopo, a rendere ancor più buia la situazione targata Napoli, il raddoppio nonché il tris targato Torino , firmati Nikola Vlasic e Alessandro Buongiorno.

Curiosità nella sciagura, quindi, il fatto che Mazzocchi, a causa di tale cartellino rosso, salterà proprio la sfida contro la sua ex Salernitana, attesa al Maradona il 13 gennaio.