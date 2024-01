Torino-Napoli, Cajuste fa una promessa ai tifosi: “Spero possiate vederlo dal primo all’ultimo minuto”

Si prepara a scendere in campo contro il Torino il Napoli di Walter Mazzarri, spronato dalle parole di Jens Cajuste in onda su DAZN.

Torino-Napoli è orma alle porte, e grande attesa vive nei tifosi degli azzurri per scoprire come la propria squadra affronterà il primo impegno del 2024. Una curiosità, questa, figlia dei risultati negativi maturati ultimamente dagli azzurri, ed espressa sotto forma di domanda da parte della redazione di DAZN a Jens Cajuste. Arriva quindi la convinta risposta dello svedese nel pre-partita.

Torino-Napoli, Cajuste sprona gli azzurri

Partirà nuovamente da titolare a centrocampo Jens Cajuste, chiamato a sostituire nuovamente Anguissa al centro del campo. In particolare, contro il Torino lo svedese affronterà la propria prima partita in sostituzione del camerunense impegnato in Coppa d’Africa, con tutti gli occhi puntati su di lui. Fra essi, anche quelli delle telecamere di DAZN, che ha avuto modo di ascoltare il centrocampista nell’ampio pre-partita.

“È la prima partita dell’anno, vogliamo mostrare di cosa siamo capaci scendere in campo e conquistare i 3 punti“, quanto dichiarato da Cajuste, in grado di spronare sia i propri compagni che i tifosi a pochi minuti da una partita alquanto delicata. Poi, la promessa ai supporter. “Spero possiate vedere una squadra unita, battagliera dal primo all’ultimo minuto“, ha infatti concluso lo svedese.