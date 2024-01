Samardzic – Napoli, le cifre dell’accordo: c’è una “data di scadenza”

Lazar Samardzic è il nome principale su cui sta lavorando il Napoli in questo calciomercato di gennaio: svelate le cifre dell’accordo.

Gli azzurri hanno bisogno di grandi miglioramenti per tornare a sorridere in questa stagione. Ci sono difficoltà strutturali che non stanno permettendo alla squadra di ripetere la stagione dell’anno scorso e nemmeno di continuare su un cammino positivo. E per questo motivo De Laurentiis ha deciso di rimediare ai suoi errori dell’estate e di accelerare sul mercato per regalare a Mazzarri nuovi calciatori di talento.

Il nome di Lazar Samardzic è quello di maggior interesse perché è seguito da molto tempo e perché garantirebbe qualità e futuro a un centrocampo che in questo momento sembra un po’ spento e privo di quel brio che farebbe svoltare alcune partite.

Calciomercato Napoli, accordo con Samardzic: le cifre

La prima settimana di gennaio è passata rapidamente a cercare accordi con l’Udinese prima e con Samardzic poi per concludere l’affare. De Laurentiis ha deciso di prendere un calciatore classde 2002 e investire cifre importanti sul suo profilo proprio perché è un colpo che ha tutte le carte in regola per diventare importantissimo e molto remunerativo per il futuro.

La Gazzetta dello Sport svela che c’è una “data di scadenza” per la fumata bianca: le prossime 48 ore. A inizio settimana prossima, dunque, Lazar Samarzdzic dovrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli.

Le cifre dell’affare sono molto importanti ma rientrano perfettamente nei canoni del Napoli. Da sempre De Laurentiis ha tentato di acquistare calcitori giovani per poi valorizzarli al massimo e rivenderli a cifre incredibili e lo stesso potrebbe accadere tra qualche anno con il talento serbo.

Il quotidiano ‘rosa’ rivela che il Napoli sborserà 20 milioni di euro più bonus nelle casse dell’Udinese per il cartellino di Samardzic. Il club dei Pozzo avrebbe voluto sicuramente guadagnare molto di più da questa cessione ma dopo quanto accaduto in estate con l’Inter è stato anche il calciatore a spingere per l’addio immediato e per il salto di qualità definitivo.

Quanto guadagnerà Samardzic? Il trequartista serbo entro metà settimana prossima dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con il Napoli a 2 milioni di euro a stagione. Al momento l’unico intoppo è rappresentato dal padre-agente che ha chiesto una commissione importante per firmare con gli azzurri: De Laurentiis è in contatto diretto per cercare di ridurre i costi. Poi per il resto è tutto concordato, tra diritti di immagine e bonus nel contratto per guadagnare cifre più alte.