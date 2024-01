Mercato Napoli, “beffa” Samardzic last minute? La big tenta il sorpasso

Il calciomercato del Napoli si è concentrato totalmente sull’accordo con l’Udinese per Lazar Samardzic: la fumata bianca sembra vicina ma si inserisce la big di Serie A.

Gli azzurri hanno lavorato alacremente per riuscire a convincere prima il club friulano e poi il calciatore con il suo entourage per trovare l’accordo giusto e firmare il contratto che lo legherà agli azzurri. Il trequartista serbo è uno dei migliori talenti della Serie A ed è finito nel mirino del Napoli e di Aurelio De Laurentiis già nella scorsa stagione. In estate ci furono dei sondaggi e dei contatti ma l’accordo con l’Udinese sembrava impossibile a causa di una stretta di mano con l’Inter che poi non si è mai rivelata vero e proprio affare.

L’Udinese ha accolto le richieste del centrocampista di andare via e di provare una nuova esperienza più importante e di approdare immediatamente in una big. È rimasto molto deluso dal mancato accordo estivo con l’Inter e si è impegnato al massimmo con i friulani per tornare ad essere “appetibile”. E ora il Napoli sta cercando di sbloccare definitivamente l’affare.

Napoli in ansia: c’è la Juventus su Samardzic

Il Napoli vuole chiudere l’affare Samardzic nelle prossime 48 ore. Walter Mazzarri ha necessità di abbracciare un nuovo centrocampista e ha chiesto alla dirigenza di accelerare per chiudere la trattativa il prima possibile e portare qualità alla rosa. De Laurentiis proprio in questo weekend cercherà anche gli ultimi accordi con il padre-agente di Samardzic ma intanto deve guardare le spalle.

Secondo Il Corriere dello Sport, il papà di Samardzic è atteso in Italia nella giornata di martedì per definire gli accordi per il futuro del classe 2002. Ma nell’agenda degli appuntamenti non c’è solo l’incontro con De Laurentiis e Meluso ma anche un incontro con la Juventus, che vorrebbe caipre se c’è un margine d’intervento per la prossima estate.

Nel caso in cui saltasse l’accordo tra Napoli e Samardzic a gennaio, Giuntoli vorrebbe approfittarne e strappare il sì in vista di giugno. Il direttore sportivo ex Napoli ha sempre tenuto Samardzic nel proprio database, gli sarebbe piaciuto prenderlo già in azzurro e non ha mai dimenticato l’eleganza del talento serbo. Al momento tutti gli accordi sembrano presi con il Napoli ma l’estate focosa di Samardzic insegna che fino alle firme tutto può cambiare.

Intanto, però, sottolinea Il Corriere dello Sport, De Laurentiis ha trovato un principio di accordo con Samardzic per un quinquennale a scalare da 1,3 (fino a oltre 2 milioni) e avrebbe trovato l’intesa con l’Udinese a 20 milioni di euro più 5 di bonus.