Torino-Napoli, stop dell’ultimo minuto tra gli azzurri: non si è allenato per una gastroenterite

Piove sul bagnato in casa Napoli. Gli azzurri alla vigilia del match contro il Torino perdono un’altra pedina fondamentale.

Manca sempre meno alla sfida di domani tra Torino e Napoli. Gli azzurri affronteranno i granata allo Stadio Olimpico Grande Torino. Una sfida che si preannuncia ostica per gli azzurri soprattutto in virtù della presenza di Ivan Juric sulla panchina avversaria. Il tecnico croato, infatti, ha storicamente sempre messo in difficoltà gli azzurri nelle ultime stagioni. Il Napoli, dunque, si deve preparare ad una vera e propria battaglia se domani vorrà strappare i 3 punti in casa dei granata. Tre punti che sono fondamentali per la classifica del Napoli. Dopo il pareggio del Bologna, infatti, il Napoli ha l’occasione per accorciare sui “Felsinei” che in questo momento occupano la quinta posizione in classifica.

Il Napoli, però, non arriva alla sfida contro il Torino al meglio della propria condizione. Oltre a dover affrontare un periodo complicatissimo a livello di risultati e prestazioni, gli azzurri hanno dovuto fare anche i conti con gli infortuni. Negli ultimi giorni, infatti, sono diversi i giocatori che sono stati costretti a fermarsi per problemi di vario tipo. Inoltre, il Napoli deve fare a meno di due colonne portanti come Victor Osimhen e Frank Anguissa, entrambi impegnati nel ritiro con la propria Nazionale in vista della Coppa d’Africa.

In vista del match di domani, dunque, le scelte di Walter Mazzarri sembrano quasi forzate e inoltre c’è stato un altro stop dell’ultimo minuto.

Report Napoli, si ferma un altro difensore

Il Napoli, dopo alcuni giorni di pausa è tornato ad allenarsi all’SSCN Konami Training Centrer di Castel Volturno per preparare al meglio la sfida di domani contro il Torino.

Anche alla vigilia del match la squadra ha svolto una sessione di allenamento agli ordini di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, però, ha dovuto fare a meno di Leo Ostigard che non si è allenato a causa di una gastroenterite.

Di seguito il report allenamento pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale: