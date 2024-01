Torino-Napoli, diramata la lista dei convocati: diverse assenze per Mazzarri

Cresce l’attesa per la sfida di domani contro il Torino di Ivan Juric. Walter Mazzarri ha reso noti i convocati per il primo match del 2024.

Ormai tutto è pronto per il debutto del Napoli di Walter Mazzarri nel 2024. Gli azzurri chiuderanno un girone d’andata molto deludente contro il Torino di Ivan Juric. Una sfida molto complicata per il Napoli che non sta assolutamente vivendo una stagione facile e che deve fare i conti con diversi indisponibili. Le squadra allenate da Juric, poi, hanno storicamente messo in grande difficoltà gli azzurri negli ultimi anni grazie al gioco uomo contro uomo e alla grande aggressività. Per il Napoli, dunque, si prospetta un impegno tutt’altro che facile per iniziare il 2024.

Il Napoli, però, deve fare di necessità virtù. Gli azzurri hanno un disperato bisogno dei tre punti per tornare a ridosso della zona Europa soprattutto dopo il passo falso del Bolgona contro il Genoa.

Verso Torino-Napoli, diramati i convocati di Mazzarri

Il calcio d’inizio di Torino-Napoli è previsto per domani alle ore 15. L’arbitro che dirigerà il match allo Stadio Olimpico Grande Torino sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Walter Mazzarri, alla viglia del delicato match di Serie A, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani. Tante le assenze per il Napoli, tra cui spicca quella di Leo Ostigard che si è fermato oggi per una gastroenterite. Oltre al centrale norvegese, Mazzarri dovrà fare a meno di Olivera e Meret per infortunio e di Osimhen e Anguissa per la Coppa d’Africa.

Mazzarri, però, può essere quantomeno contento per i recuperi in extremis di Matteo Politano Juan Jesus, Gianluca Gaetano e Alessandro Zanoli. Prima convocazione con la maglia del Napoli per il nuovo acquisto Pasquale Mazzocchi, ufficializzato nella giornata di ieri. Per il natìo di Barra, questo è certamente un sogno che si realizza.

Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Contini, Gollini, Idasiak;

Difensori: Di L0renzo, D’Avino, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Rrahmani, Zanoli;

Centrocampisti: Cajuste, Demme, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti: Kvaratskhelia, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.