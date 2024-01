Standing ovation e abbracci: Osimhen carica i compagni di squadra

Il Napoli dovrà fare a meno del suo centravanti, Victor Osimhen, che sarà impegnato per la Coppa d’Africa: accoglienza da star nel ritiro della Nigeria.

Un’assenza che peserà tanto nell’economia della stagione del Napoli. Victor Osimhen, infatti, non potrà partecipare ai prossimi impegni degli azzurri a causa della Coppa d’Africa che si giocherà proprio in queste settimane. In caso di cammino proficuo per la Nazionale nigeriana, Osimhen rischia di tornare proprio a ridosso degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona e resterà da campire in quali condizioni fisiche ritornerà in Italia.

Ora, però, l’attenzione dell’attaccante nigeriano è giustamente rivolta alla prestigiosa competizione africana. Osimhen, infatti, non ha mai nascosto il suo amore per la sua terra e l’onore che prova nell’indossare quella maglia.

L’attaccante nigeriano ha saltato anche l’ultima sfida del 2023 azzurro contro il Monza a causa dell’espulsione rimediata nel big match contro la Roma. L’attaccante nigeriano, ha quindi ottenuto un permesso dal Napoli per tornare in patria anticipatamente e poter festeggiare con la propria famiglia il suo compleanno e l’avvento del nuovo anno. Negli ultimi giorni il numero 9 azzurro è stato immortalato in discoteca, ma non aveva ancora raggiunto il ritiro della Nazionale.

Si rivede Osimhen, accoglienza incredibile nel ritiro della Nigeria

La Nigeria partirà per la Costa d’Avorio, dove si terrà la Coppa d’Africa, nei prossimi giorni. La nazionale nigeriana è una delle più accreditate alla vittoria finale. Soprattutto dal centrocampo in su può vantare giocatori di assoluto livello. José Peseiro, ct della Nigeria, può contare su giocatori come Ndidi, Iwobi, Lookman, Boniface, Chukwueze e proprio Victor Osimhen. Anche in difesa ci sono alcune vecchie conoscenze della Serie A come Troost-Ekong e Ola Aina.

In caso di approdo in finale della Nigeria, Osimhen tornerebbe a Napoli a metà febbraio, quindi pochi giorni prima della gara d’andata tra gli azzurri e il Barcellona valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Osimhen, nel frattempo, è arrivato solo ieri nel ritiro della sua Nazionale. Il centravanti nigeriano è stato accolto come una vera e propria star da parte dello staff tecnico e da tutti i suoi compagni. Per il capocannoniere dello scorso campionato, c’è stata una lunga standing ovation che fa capire quanto Osimhen sia importante non solo per il Napoli, ma anche per la sua Nazionale.

Il suo arrivo, infatti, ha certamente galvanizzato l’ambiente che ora appare più pronto per prendere parte alla Coppa d’Africa e ottenere un risultato importante.

Osimhen, poi, ha voluto parlare alla squadra. Di seguito quanto evidenziato:

“Prima di tutto, grazie mille a tutti, vi ringrazio. Ho ricevuto molti messaggi in privato da quasi tutti voi. Vi ringrazio molto per il supporto ricevuto. La cosa più importante per noi è giocare la competizione e vincerla. Credo fortemente in questo gruppo, abbiamo tanti talenti per farlo. Incrociamo le dita e grazie ancora per il supporto”.

Di seguito il video dell’accoglienza ricevuta da Victor Osimhen in Nazionale: