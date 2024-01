Samardzic-Napoli, Cioffi ha preso una decisione: annuncio in conferenza

Lazar Samardzic è uno dei grandi obiettivi del Napoli per gennaio. Cioffi a sorpresa sul possibile trasferimento.

Il mercato del Napoli è appena iniziato. Dopo l’acquisto di Mazzocchi dalla Salernitana, i tifosi si aspettano altri colpi che possano riportare il Napoli nelle zone alte della classifica. Gli azzurri stanno sondando diversi profili e in diverse zone del campo.

Se in difesa l’obiettivo primario è Radu Dragusin dal Genoa, a centrocampo pare che Lazar Samardzic sia il sostituto designato di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone è volato in Germania per unirsi al Red Bull Lipsia in cerca di maggiore continuità. Il Napoli ha incassato 20 milioni più 5 di bonus. Il suo addio e la partenza di Frank Anguissa per disputare la Coppa d’Africa con il Camerun, hanno lasciato Walter Mazzarri in totale emergenza in mezzo al campo.

Per questo motivo il Napoli sta lavorando duramente per regalare il prima possibile il nuovo centrocampista a Walter Mazzarri. Il Napoli si è fiondato su Lazar Samardzic, talento tedesco naturalizzato serbo dell’Udinese. Le trattative con la dirigenza dei friulani e con l’entourage del giocatore vanno avanti a oltranza, ma l’accordo definitivo non è stato ancora trovato.

La decisione di Cioffi su Samardzic

Così come il Napoli, anche l’Udinese scenderà in campo domani per chiudere il girone d’andata di Serie A. I friulani affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri alla Bluenergy Arena. I bianconeri hanno bisogno di punti per togliersi da una scomoda 15esima posizione con solo quattro lunghezze di vantaggio sul Cagliari, primo tra le retrocesse.

Nella giornata di oggi, Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese ha presentato il match che attende i friulani domani. Sono tanti i temi toccati dal tecnico che poi è stato incalzato anche sulla questione relativa al futuro di Lazar Samardzic.

Il tecnico dell’Udinese, infatti, ha preso una decisione in vista del match di domani.

Di seguito quanto evidenziato: