“Osimhen come Maradona”: l’allenatore elogia il bomber del Napoli

Osimhen è impegnato nel ritiro della Nigeria per la Coppa d’Africa e nel frattempo arriva un super attestato di stima nei suoi confronti.

Saranno settimane difficili per il Napoli che dovrà obbligatoriamente fare a meno del suo centravanti. Victor Osimhen, dopo la squalifica ricevuta contro la Roma è partito alla volta della Nigeria per prendere parte al ritiro della nazionale nigeriana in vista della Coppa d’Africa che si giocherà tra pochissimo.

Inizialmente, Osimhen avrebbe dovuto giocare in maglia azzurra anche la sfida contro il Monza, ma dopo la squalifica ha concordato un permesso speciale con la società per rientrare anticipatamente in Nigeria. In questo modo, Osimhen ha avuto la possibilità di festeggiare il proprio compleanno con la famiglia e divertirsi in vista della fine del 2023.

Osimhen arriva in ritiro: gli elogi del ct della Nigeria

Il bomber del Napoli, Victor Osimhen, potrebbe mancare a lungo ai partenopei. Se la Nigeria dovesse approdare in finale, il Napoli rischia di ritrovare Osimhen a ridosso della gara d’andata contro il Barcellona valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Nonostante il permesso concordato con il Napoli, Osimhen è stato tra gli ultimi a raggiungere il ritiro della Nigeria in vista della Coppa d’Africa. Nonostante ciò, il capocannoniere della scorsa Serie A ha ricevuto una grande accoglienza da parte dello staff tecnico e dei compagni.

In particolare, il ct della Nigeria, José Peseiro ha parlato di Osimhen ai compagni elogiandolo a lungo e lanciando anche un paragone con Diego Armando Maradona. Peseiro, poi, ha parlato anche della sua esperienza a Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ha vinto lo scudetto con Maradona tempo fa e ora con Osimhen. Sono stato a Napoli e loro paragonano le potenzialità e le capacità dei giocatori in base a ciò che hanno fatto. Maradona è stato decisivo per Napoli così come Osimhen. Se visiti Napoli, loro sono pazzi. Ci sono murales di Maradona e anche di Osimhen. Per noi è stato il miglior marcatore nelle qualificazioni aiutato dalla squadra sia in Nazionale che con il Napoli. Spero sarà il miglior marcatore della competizione”.

Di seguito il video: