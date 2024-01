Calciomercato Napoli, nuova idea per la difesa dalla Serie A: 20 milioni più una contropartita

Il Napoli è alla disperata ricerca di un nuovo difensore. Mentre prosegue il pressing su Dragusin, gli azzurri ci provano per un altro giocatore di Serie A.

Il mercato invernale del Napoli entra sempre più nel vivo. Gli azzurri hanno già ufficializzato il primo acquisto in questo mercato di riparazione che Aurelio De Laurentiis ha promesso sarà scoppiettante. Il primo rinforzo per Walter Mazzarri è Pasquale Mazzocchi. Per l’ex Salernitana si tratta del coronamento di un sogno. Lui, nato a Barra, ha dovuto cercare fortune altrove e poi con la maglia della Salernitana ha conquistato due promozione e soprattutto la convocazione in Nazionale. Walter Mazzarri, nel corso della conferenza stampa di vigilia al match contro il Torino si è detto entusiasta del suo arrivo. La sua carica e la sua voglia di fare bene con la maglia che ha sempre sognato possono aiutare l’intero gruppo a ritrovare quelle motivazioni che a tratti sembrano essersi perse nel corso di questa complicatissima stagione.

Il mercato del Napoli, però, non si è assolutamente chiuso. Gli azzurri hanno la necessità di acquistare almeno un centrocampista. La partenza di Eljif Elmas ha lasciato un vuoto a centrocampo. Il reparto, in seguito alla partenza di Frank Anguissa per la Coppa d’Africa, è in totale emergenza. Il primo nome per rinforzare il centrocampo è quello di Lazar Samardzic. Le trattative con l’Udinese e con l’entourage del giocatore proseguono, ma non si è ancora arrivati ad un accordo definitivo. Nel frattempo, il Napoli punta anche Pierre Emile Hojbjerg e Soumaré.

Calciomercato Napoli, nuovo nome per la difesa

Uno dei principali problemi del Napoli in questa stagione è stata certamente la tenuta difensiva. L’addio di Kim MinJae ha pesato più del previsto sugli azzurri. Natan, suo sostituto in estate, non ha mai convinto pienamente. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis e Mauro Meluso sono pronti a tornare sul mercato per rinforzare un reparto che ha fatto perdere troppi punti agli azzurri in questo girone d’andata.

Gli azzurri stanno spingendo per chiudere la trattativa legata a Radu Dragusin, difensore classe 2002 del Genoa. Il Napoli deve battere la concorrenza del Tottenham, ma nel frattempo sonda anche le alternative.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, pare che il Napoli abbia messo gli occhi su Alessandro Buongiorno del Torino.

Secondo il quotidiano gli azzurri avrebbero già offerto 20 milioni più il cartellino di uno tra Diego Demme e Leo Ostigard. Al momento, però, sembra difficile schiodare il classe ’99 da Torino. In estate, infatti, Buongiorno ha già rifiutato il trasferimento all’Atalanta. Il Napoli dovrà aumentare l’offerta al calciatore, ma con ogni probabilità, fa sapere sempre Repubblica, il discorso verrà rimandato alla prossima estate.