Verso Torino-Napoli, Simeone o Raspadori in attacco? Il favorito

Da Castel Volturno giungono le prime notizie circa le probabili formazioni di Torino-Napoli. Chi c’è al centro dell’attacco partenopeo.

Il primo impegno del 2024 si avvicina in casa Napoli, intenzionato a vincere la prima gara dell’anno nonché l’ultima del girone d’andata. Il tutto, per scrollarsi di dosso l’8° posto conseguito dopo il pareggio casalingo del Monza nonché per mantenere a distanza la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, a -1 punto e che minaccia di spedire gli azzurri ancor più in basso. Per riprendersi dal periodo negativo, però, i partenopei dovranno affrontare con rabbia e grinta l’ostica trasferta dell’Olimpico contro il Torino. Lo 0-4 dello scorso anno rincuora il Napoli in direzione del viaggio, ma quello è un risultato nonché un’idea da accantonare se si vuole tornare ad ottenere i 3 punti.

All’anti vigilia della sfida, dunque, ecco spuntare le prime indiscrezioni circa la formazione che mister Walter Mazzarri schiererà nell’impianto piemontese, a partire dal modulo fino alla scelta offensiva.

Torino-Napoli, chi è in vantaggio per il ruolo di attaccante

Contro il Torino, sua ex squadra, Walter Mazzarri dovrà senz’altro cercare di sopperire alle tante mancanze che l’organico azzurro presenterà all’Olimpico. Saranno infatti assenti sicuri dal match gli infortunati Meret, Natan e Olivera, con Politano ancora in dubbio e il tutto coronato anche dalle assenze causa Coppa d’Africa di Anguissa e Osimhen. Proprio la partenza di quest’ultimo ha quindi dato vita alle prime discussioni all’ombra del Vesuvio, dove le somme iniziali sono state tirate in giornata odierna. Secondo Il Mattino, infatti, il ballottaggio fra Raspadori e Simeone vedrebbe ad oggi l’argentino alquanto favorito sull’ex Sassuolo.

In particolare, il figlio d’arte è pronto a scendere nuovamente in campo dal primo minuto dopo la trasferta di Madrid, difatti per accantonare anche le critiche e le ultime voci. Molto probabile, infatti, che l’impiego di Simeone da titolare sia frutto anche della richiesta di cessione attuata proprio dall’attaccante una settimana fa, nonché in risposta ai soli 5 minuti concessigli da Mazzarri contro il Monza. Un altro aspetto logico spiegherebbe inoltre la possibilità di vedere Simeone in campo dall’inizio, che risiede nell’emergenza offensiva targata Napoli. In caso di forfait di Politano, infatti, è molto probabile un impiego di Raspadori sulla destra, con l’attaccante della Nazionale che potrebbe invece essere sfruttato dal tecnico a partita in corso in caso di recupero dell’ala destra.

Giungono quindi aggiornamenti anche sul modulo, dopo le ultime voci di possibile passaggio alla difesa a 3. Secondo Il Mattino, contro il Torino si darà nuovamente fiducia al 4-3-3, anche se le dinamiche dietro tale scelta di Mazzarri sono ancora ignote. Da capire, infatti, se la decisione è frutto della volontà dell’allenatore di continuare con tale schema o se il tutto è stato dettato dai nuovi innesti non ancora giunti alla corte dei partenopei.