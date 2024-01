Ultim’ora da Castel Volturno su Politano: c’è il comunicato UFFICIALE

Novità da Castel Volturno su Politano, in vista di Torino-Napoli. Oltre all’ala destra, focus da parte degli azzurri anche su di un ulteriore stop.

La giornata del 5 gennaio 2024 è stata caratterizzata dalla consueta seduta d’allenamento per la SSC Napoli, riportata poi dal club sui social nonché sul proprio sito ufficiale attraverso un comunicato. All’SSCN Konami Training Center, infatti, gli azzurri hanno preparato l’imminente sfida contro il Torino. In primis, quindi, la squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Poi, il gruppo ha sostenuto lavoro di rapidità e seduta tecnico tattica. Giungono quindi ai tifosi anche gli aggiornamenti sul fronte Politano, affiancati anche da un focus su un altro stop negli azzurri.

Verso Torino-Napoli, lavoro in gruppo per Politano

Fermatosi negli scorsi giorni a causa di alcuni problemi muscolari, Matteo Politano ha oggi donato segnali positivi alla compagine partenopea. Secondo quanto riportato dalla SSC Napoli nel proprio comunicato ufficiale infatti, l’ala destra ha svolto la seduta dall’allenamento per intero in gruppo, suggerendo dunque ad un recupero totale dalle noie fisiche. Quasi certo, quindi, un impegno di Politano da titolare contro il Torino, con l’ex Inter che potrebbe però occupare per meno tempo del previsto il terreno da gioco dell’Olimpico a scopo precauzionale. Sta di fatto che, con ogni probabilità, il numero ventuno tornerà a vestire la maglia azzurra dopo l’assenza contro il Monza, frutto dell’espulsione rimediata all’Olimpico contro la Roma.

A colpire particolarmente i tifosi, oltre alla splendida notizia di cui sopra, è stata però l’ultima parte del report ufficiale. Essa infatti narra di lavoro personalizzato sul campo per Gianluca Gaetano, con motivo non specificato dalla SSC Napoli. Ciò potrebbe quindi rappresentare un ulteriore problema per Mazzarri e i suoi. Dovesse infatti essere tale scenario frutto di un problema fisico per il centrocampista, i partenopei giungeranno nuovamente ad una sfida di campionato con gli uomini contati nel reparto.

Per una buona notizia ne segue dunque una cattiva, con il Napoli che non dovrà fare a meno anche di Politano contro il Torino, con reparto offensivo azzurro che patirà invece la sola assenza di Osimhen impegnato in Coppa d’Africa. La partenza di Anguissa verso la competizione, nonché lo spiraglio lasciato vuoto da Elmas in centrocampo, preoccupano invece i tifosi, dato il possibile stop per Gaetano riportato in precedenza. All’Olimpico, infatti, i partenopei potrebbero scendere in campo con i soli Demme, Lobotka, Cajuste e Zielinski a disposizione. Seguiranno, ovviamente, aggiornamenti sul caso.