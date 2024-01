Ultimissime Napoli, il Giudice Sportivo punisce gli azzurri: il provvedimento è ufficiale

Provvedimento ufficiale arrivato in casa Napoli. La punizione da parte del Giudice Sportivo a causa di alcuni comportamenti dei tifosi azzurri.

Bisognerà attendete ancora più di una settimana per vedere nuovamente il Napoli scendere in campo al Maradona. Dopo lo 0-0 maturato contro il Monza, infatti, gli azzurri hanno salutato il proprio glorioso (seppur negativo sul finale) 2023, dando spazio ad un 2024 in cui l’obiettivo comune è la risalita in classifica. Il Napoli aprirà però il proprio anno nuovo in quel di Torino, dove affronterà i granata il 7 gennaio. Il tutto, precisamente 7 giorni prima del rientro tra le mura di Fuorigrotta, che avverrà proprio il 14 gennaio in una cornice infuocata come il derby campano contro la Salernitana.

In attesa di vedere quindi i partenopei impegnati nuovamente nel proprio impianto casalingo, ecco giungere tra le mura di casa Napoli un particolare provvedimento disciplinare. Il tutto, frutto di alcuni particolari comportamenti avuti da alcuni tifosi nel corso di un recente match al Maradona e punito quindi dal Giudice Sportivo.

Multa al Napoli, l’accaduto durante la sfida contro il Frosinone

Napoli-Frosinone è ormai destinata ad entrare nella storia dopo quanto accaduto sul terreno da gioco. Lo 0-4 ciociaro, che ha difatti estromesso gli azzurri dalla Coppa Italia per il terzo anno di fila agli ottavi di finale, ancora riecheggia all’ombra del Vesuvio. Fu quella la sfida della consapevolezza di aver perso qualcosa, di aver accantonato definitivamente l’idilliaca parentesi Scudetto nonché del baratro toccato dai partenopei in stagione.

Ebbene, a circa due settimane dalla conclusione del match, ecco che esso assume una connotazione ancor più negativa sponda Napoli. Questo, a causa della multa ricevuta dagli azzurri ad opera del Giudice Sportivo, che non ha perdonato alla società campana alcuni comportamenti ad opera dei propri tifosi. Stando a quanto si legge dal comunicato ufficiale infatti, la SSC Napoli è stata sanzionata con un’ammenda di 4.000€ per quanto accaduto al 50° minuto di gioco, attimo in cui alcuni supporter si sono resi protagonisti di lanci di bottiglie di plastica sul terreno e sul campo di gioco.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma è molto probabile che ciò sia stato frutto di un gesto di stizza in seguito ad un fischio dell’arbitro giudicato errato da parte della tifoseria. Lo stesso direttore di gara fronteggiò infatti molte critiche nel corso dell’incontro. Anche dopo le reti del Frosinone è andato quindi in scena uno striminzito lancio di bottigliette dalla curva. Tale aspetto non ha però goduto di sanzione da parte del Giudice Sportivo.