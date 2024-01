Ostigard, il prestito di Zanoli e soldi per Dragusin: clamorosa risposta del Genoa al Napoli

Radu Dragusin è finito nel mirino del Napoli, arrivata la risposta del Genoa alla super offerta presentata da De Laurentiis.

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo, con il Napoli grande protagonista di questa sessione. Già chiuso l’acquisto di Mazzocchi, ora restano da puntellare la difesa e il centrocampo. In attesa di capire quali saranno gli sviluppi sulla trattativa per Samardzic con l’Udinese, ci sono importanti novità sull’affare che potrebbe portare Dragusin in azzurro.

Calciomercato Napoli, il Genoa rilancia e chiede Zanoli a titolo definitivo

Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha spiegato – nel corso della trasmissione “Calciomercato – l’Originale” – la risposta del Genoa alla prima offerta avanzata da Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo ha offerto 20 milioni cash, più il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli.

Ebbene la società rossoblu ha risposto che in realtà vorrebbe la stessa parte economica, ma Zanoli a titolo definitivo e Ostigard in prestito. Altrimenti sarebbe disposto ad accettare entrambi i calciatori a titolo definitivo abbassando di molto poco la parte cash dell’affare.

Il Genoa – riferisce Di Marzio – ha ricevuto anche un’offerta verbale da parte del Tottenham da 25 milioni di euro, quindi una proposta da formalizzare in maniera ufficiale. Difficile che dinnanzi a certe cifre il grifone possa trattenere Dragusin, destinato a lasciare Genova già in questo mese di gennaio. Resta soltanto da capire quale club la spunterà e quale sarà la preferenza dello stesso calciatore.