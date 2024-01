“Non succederà”, trattativa per Dragusin: il presidente del Genoa risponde in diretta

Radu Dragusin è uno dei calciatori più ricercati in questa sessione di calciomercato invernale, il presidente del Genoa chiarisce le voci sulla cessione.

Riprende il campionato con il Napoli che deve assolutamente invertire la marcia se intende non perdere il treno che porta al quarto posto e quindi alla conquista della Champions League. Per farlo sarà indispensabile disputare un grande match contro il Torino domenica pomeriggio, con Walter Mazzarri che conosce bene le difficoltà di questa sfida.

Il tecnico, inoltre, è stato chiaro con la società nelle scorse settimane: meglio cedere i calciatori scontenti e puntare su chi non vede l’ora di vestire la maglia del Napoli, così come successo con Pasquale Mazzocchi prelevato dalla Salernitana. Oltre all’esterno, però, Mazzarri si aspetta da De Laurentiis altri due acquisti in questo mercato invernale, un centrocampista che possa sopperire alla cessione di Elmas e soprattutto un nuovo difensore centrale che possa ridare la solidità ormai persa dalla retroguardia partenopea.

News calciomercato Napoli, dal Genoa chiarimenti sulla cessione di Dragusin

Se per il centrocampo tutti gli indizi portano a Samardzic, con la quale le trattative proseguono in maniera incessante, per la difesa l’obiettivo del Napoli è Radu Dragusin. Il centrale romeno classe 2001 sta disputando una grande stagione tra le fila del Genoa, che per questo motivo ha innalzato il prezzo per l’eventuale cessione a circa 30 milioni di euro.

A parlare del futuro del difensore è stato il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, che ai microfoni di Sky Sport ha chiarito la posizione della società circa la necessità di vendita del club. Ecco quanto evidenziato:

Non capisco perché tutti, quando si parla di Genoa, usano la parola necessità. Noi siamo una grande società, Dragusin è un ragazzo di solidi valori morali, non solo sportivi. Non ci faremo prendere per il collo da nessuno. Non abbiamo necessità di vendere, ma il dovere di comportarci in modo sano.

Dalle parole del presidente del Genoa si evince come il club non abbia necessità economiche, dunque anche per questo si può giustificare l’elevata richiesta per Dragusin. Nessuno sconto dunque, chi vorrà il difensore rumeno dovrà pagarlo profumatamente. Un vero e proprio messaggio per le squadre interessate, in particolare proprio il Napoli e il Tottenham, altra società che nelle scorse ore aveva mostrato interesse per il giocatore. A questo punto dovrà essere De Laurentiis a decidere il da farsi: pagare quanto chiede il Genoa o cambiare obiettivo per la difesa.