Non solo Dragusin, nuovo affondo per la difesa: “Sostituirà Rrahmani”

Continua il lavoro del Napoli in merito al difensore centrale. C’è già un piano sul giovane da parte degli azzurri, intenzionati a fare sul serio.

La retroguardia azzurra è stata alquanto oggetto di critiche negli ultimi mesi, con la prima parte della stagione 23/24 che ha esposto alla luce alcune difficoltà evidenti nella difesa partenopea. Perso Kim infatti, il Napoli non ha saputo dare continuità alle proprie prestazioni in difesa, con i centrali apparsi spesso i peggiori in campo anche in caso di vittoria. Ostigard è sempre più indietro nelle gerarchie, con Juan Jesus in netta fase calante e Natan altalenante come pochi. Involuzione da brividi, invece, per Rrahmani, protagonista di alcuni errori banali in campionato così come in Champions.

Una situazione, questa, che il solo Dragusin come obiettivo non può di certo tappare, con le ultime news inerenti al mercato del Napoli che riportano anche di un interesse e di un piano concreto per un centrale del futuro. Quest’ultimo, andrebbe proprio ad alternarsi e poi a sostituire il deludente Rrahmani.

Il Napoli non molla Vitik, l’annuncio sul mercato

Nonostante parrebbe essersi sbloccata ed incredibilmente ribaltata l’operazione Radu Dragusin, in casa Napoli non si è di certo accantonata la lunga sfilza di nomi adocchiati da De Laurentiis, Meluso e Micheli per la retroguardia azzurra. Fra questi, colui in grado di intrigare maggiormente i tifosi, è senz’altro Martin Vitik. Classe 2003 e alto 1.93, il centrale rappresenta infatti uno dei totem difensivi dello Sparta Praga, nonché uno dei principali talenti appartenente alla Repubblica Ceca. Cresciuto nel vivaio del club, quindi, il calciatore ha debuttato in prima squadra nel 2020, fino a conseguire il posto di titolare qualche mese fa.

23 , fin qui, le presenze di Vitik con la prima squadra dello Sparta Praga, condite da ben 3 reti e da tante ottime chiusure. La fisicità del giovane lo ha infatti aiutato parecchio sia in termine di duelli uno contro uno che in termini di pericolosità sui piazzati, rendendolo uno dei profili più appetibili dalle squadre europee. Circa 10 milioni il valore di mercato del centrale, che secondo TMW sarebbe ancora uno dei nomi di punta delle liste di mercato del Napoli.

In particolare, gli azzurri vorrebbero portare Vitik all’ombra del Vesuvio già in quel di gennaio, per favorire un’alternanza con Rrahmani che andrebbe pian piano a svanire sino alla cessione del kosovaro, che eleggerebbe il ceco a definitivo titolare. Da monitorare, quindi, tale situazione anche in confronto alle news fuori uscite sul fronte Dragusin.