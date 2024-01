Futuro Kvara, svelata la volontà del calciatore: il Napoli è avvisato

Spuntano aggiornamenti sulla situazione di Khvicha Kvarataskhelia, in una settimana che appare cardine per la SSC Napoli. Le ultime news.

In quel di Napoli si continua a monitorare a grandi linee una situazione alquanto delicata, fatta di possibili innesti in entrata, cessioni dietro l’angolo nonché di assenze causa infortuni o Coppa d’Africa. Scenario, questo, nella quale gli azzurri saranno anche chiamati a combattere contro l’8° posto in classifica, con il 2024 che dovrà senz’altro fungere da anno di risalita per i partenopei. E mentre all’ombra del Vesuvio si cerca di portare a termine pesanti operazioni in entrata, non è da sottovalutare neanche il caso rinnovi.

Dopo l’epopea Osimhen infatti, vi sarebbe ora Zielinski in procinto di lasciare a zero, causa mancate proposte da parte della società nonché un accordo già stanziato con l’Inter. Discorso rimandato invece in estate per l’infortunato Alex Meret, mentre torna a bussare alle porte del Napoli il caso Khvicha Kvaratskhelia. Aggiornamenti sul contratto del georgiano arrivano quindi dall’odierna edizione de Il Mattino.

Rinnovo Kvaratskhelia, stallo fra le due parti

Sin dal suo arrivo in quel di Napoli, Khvicha Kvaratskhelia ha dimostrato ai propri tifosi lo sconfinato talento nonché l’estrema qualità delle proprie giocate, che in poco tempo lo hanno portato dall’essere uno sconosciuto dal nome impronunciabile a beniamino della città nonché MVP della Serie A da Campione d’Italia. Uno scenario che ha dunque elevato il georgiano a vero e proprio top della squadra assieme all’amico e compagno di reparto Victor Osimhen. Alla luce di ciò, in molti si sarebbero quindi aspettati un adeguamento di contratto per Kvaratskhelia, che con i suoi 1.5 milioni di stipendio (accettati nel maggio del 2022 quando era ancora un calciatore della Dinamo Tbilisi) rappresenta ad oggi uno dei membri meno pagati della rosa partenopea.

Un vero e proprio paradosso se si pensa all’aura assunta in azzurro dal georgiano, spinto nuovamente a chiedere il rinnovo dopo l’estremo aumento di stipendio concesso qualche settimana fa ad Osimhen. La realtà riportata quest’oggi da Il Mattino, però, narra di un settantasette e del suo entourage in cerca del tanto famigerato adeguamento di contratto già dal termine della scorsa stagione, anche se il tutto non è ancora divenuto realtà. Sempre secondo il quotidiano, quindi, nonostante l’estrema voglia nonché gli ottimi rapporti instaurati fra le due parti, nessun dialogo fra De Laurentiis ed agenti del calciatore sarebbe stato ad oggi intavolato. La richiesta, dunque, appare in fase di stallo, ed il futuro d Kvara ancora in bilico.