Lesione al collaterale, out tre settimane: salta il big match

Il giocatore ha subito un infortunio che lo costringerà a restare lontano dai campi da gioco per tre settimane: salta il big match del Maradona.

Si avvicina il primo match del 2024 del Napoli: domenica 7 gennaio, alle ore 15, gli azzurri saranno ospiti del Torino per l’ultima gara del girone di andata di Serie A. La squadra di Walter Mazzarri dovrà provare in tutti i modi a vincere questa partita per migliorare la propria classifica, che ora vede il Napoli all’ottavo posto, e per dare una scossa a una stagione finora ai limiti del disastro.

La partita con il Torino però sarà affrontata da Mazzarri con qualche rinforzo in più. Il Napoli ha infatti acquistato il terzino destro Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro: il difensore nato nel quartiere napoletano di Barra sarà l’alternativa a capitan Giovanni Di Lorenzo. A proposito di Salernitana, il girone di ritorno del Napoli inizierà proprio contro l’altro club campano presente in Serie A: domenica 14 gennaio (sabato 13 in caso di mancata qualificazione ai quarti di Coppa Italia della Salernitana) andrà in scena il derby campano allo Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli – Salernitana, infortunio tra i granata: salta il big match

La Salernitana di Flippo Inzaghi sta attraversando una stagione horror: ultima in classifica a quota 12 punti, i granata rischiano concretamente la retrocessione in Serie B. Come se non bastasse, mister Inzaghi dovrà fare a meno anche di alcuni elementi fondamentali della rosa per i prossimi match: oltre allo stop di almeno un mese di Lorenzo Pirola, anche il centrocampista cipriota Grigoris Kastanos ha subito un brutto infortunio che lo terrà lontano dai campi per un po’.

Nell’ultimo match del 2023 giocato dalla Salernitana, Inzaghi ha perso entrambi i giocatori. La vittoria per 1-0 in casa del Verona firmata da Tchaouna è stata infatti l’unica gioia della serata. Mentre Pirola ha subito una lesione al bicipite femorale sinistro, gli esami strumentali svolti da Kastanos hanno evidenziato une piccola lesione al collaterale del ginocchio, con un edema formatosi sull’osso.

Un infortunio non di poco conto che costringerà il cipriota a stare fermo almeno tre settimane, saltando il doppio impegno con la Juventus tra Coppa Italia e Serie A, la sfida contro il Napoli del Maradona e il match con il Genoa del prossimo 21 gennaio. La speranza di Inzaghi è quella di recuperarlo per Salernitana-Roma di fine mese.