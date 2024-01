Comunicato ufficiale Napoli: la news per tutti i tifosi

Arriva il comunicato ufficiale ad opera del Napoli, in grado di sorprendere tutti i tifosi. C’entra infatti la campagna abbonamenti azzurra.

Tornati a vincere dopo ben 4 turni caratterizzati da altrettante sconfitte, i tifosi del Napoli Basket hanno potuto godere di una formidabile sorpresa da parte della propria compagine del cuore. La Gevi ha infatti voluto capitalizzare e non poco sul ritorno dell’entusiasmo in piazza, anche in vista del prossimo impegno dei partenopei. Domenica 7 gennaio, alle ore 20, i biancoblu saranno difatti impegnati sull’ostico campo di Venezia contro la Reyer, primatista in LBA e volenterosa di sconfiggere anche una Napoli apparsa “ballerina” dopo le prime e superbe prestazioni.

Gli azzurri, inoltre, si giocheranno proprio in Veneto la qualificazione definitiva alle final eight di Coppa Italia 2024, con i supporter campani pronti a seguire i propri beniamini fino in laguna. Il tutto, in attesa del rientro fra le mura della Fruit Village Arena Palabarbuto, che godrà di un’ottima sorpresa proprio per i tifosi ad opera della Gevi. C’entra infatti la campagna abbonamenti.

Napoli Basket, riapre la campagna abbonamenti

Si prepara a scendere in campo contro la Reyer Venezia il Napoli Basket, per il primo impegno del 2024 nonché ultimo incontro del girone d’andata di LBA 23/24. Ultimo incontro che lascerà quindi spazio al giro di boa nella principale lega di basket italiana, con tale concomitanza presa immediatamente al balzo dalla società napoletana. In occasione delle sfide di ritorno infatti, la Gevi Napoli ha deciso di riaprire ai propri tifosi la campagna abbonamenti, rilasciando il seguente comunicato sui propri profili social nonché sul proprio sito:

“La Generazione Vincente Napoli Basket, certa di fare cosa gradita ai suoi tanti tifosi, ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per assistere alle partite del girone di ritorno del campionato di Serie A che la squadra disputerà al Fruit Village PalaBarbuto. I dettagli dell’iniziativa, che partirà il 4 Gennaio 2024, saranno resi noti nei prossimi giorni. Il 4 Gennaio inoltre saranno messi in vendita i biglietti per assistere alla partita Generazione Vincente Napoli Basket – Carpegna Prosciutto Pesaro, valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, che si giocherà Domenica 14 Gennaio 2024 alle 18:30 al Fruit Village Arena PalaBarbuto”.

Una notizia, questa, in grado di cogliere di sorpresa dei tifosi apparsi sin da subito contenti di un simile regalo. I prezzi e le disponibilità degli abbonamenti verranno dunque resi noti a breve, dato che si è giunti a poche ore dall’effettiva messa in vendita di tali speciali tagliandi. Il 4 gennaio 2024 sarà dunque un giorno infuocato per tutti i napoletani, che oltre alla possibilità di sottoscrivere il proprio abbonamento per le sfide casalinghe del Napoli potranno acquistare anche in maniera singola il biglietto per l’incontro con Pesaro, ovvero per la prima uscita casalinga partenopea del 2024.