Accordo trovato: l’annuncio ufficiale del Napoli

Il 3 gennaio 2024 è stato teatro di un particolare accordo siglato all’ombra del Vesuvio. Trattasi dell’ufficiale prolungamento di contratto fra la Gevi Napoli Basket e Graded Holding, main sponsor della divisa biancoblu. Un evento particolarmente esaltato dalla stessa compagine campana, che ha riportato l’ufficialità di tale stretta di mano sui propri social e sul proprio sito tramite un lungo comunicato. I dettagli dell’accordo.

In attesa di scendere nuovamente sui parquet della LBA, il Napoli Basket ha potuto godere quest’oggi di una grande notizia. Trattasi del prolungamento dell’accordo con Graded Holding, Energy Service Company nonché main sponsor ormai inpresso sulle canotte partenopee. Di seguito, quindi, il comunicato ufficiale ad opera della Gevi, coronato con tanto di foto di rito con annessi rappresentanti. Presenti in occasione della stretta di mano, anche il coach Igor Milicic nonché capitan Giovanni De Nicolao.

La Generazione Vincente Napoli Basket ha rinnovato l’accordo di sponsorizzazione con Graded Holding S.p.A., società del settore energetico con quartier generale nel capoluogo campano che fa capo alla famiglia Grassi, presente anche nella stagione 2023/2024 come Main Sponsor sulla divisa da gioco della prima squadra azzurra e di tutte quelle del settore giovanile.

Queste le parole dell’Amministratore Delegato di Napoli Basket Alessandro Dalla Salda: “La firma del rinnovo con Graded Holding di Vito e Federico Grassi, presidente di Napoli Basket, rappresenta un ulteriore sforzo della famiglia Grassi per la stagione in corso, nonché un segnale di stima e di orgoglio verso il nostro club. Auspichiamo che anche altre aziende del territorio

seguano l’esempio di Graded”

Aggiunge Vito Grassi, Amministratore Delegato di Graded Holding: “Graded conferma il proprio impegno a sostegno di un team che rappresenta motivo di orgoglio per la nostra città, proiettandola nel panorama sportivo nazionale e internazionale. Una scelta che rientra a pieno titolo nella vision distintiva del Gruppo che ci vede impegnati, in un ruolo attivo e propositivo, in un dialogo costante con partner e istituzioni per alzare l’asticella dell’offerta del territorio, per promuovere e sponsorizzare iniziative d’eccellenza, sia sportive che culturali, con il miglior impatto possibile per la nostra terra e per la grande potenzialità che può ancora esprimere. La valorizzazione dello sport, come anche la tutela dell’Arte, della Storia e del nostro paesaggio – prosegue Grassi – è uno dei valori guida in cui l’azienda crede e su cui investe da tempo anche attraverso il sostegno ad altre iniziative di rigenerazione narrativa dei luoghi in cui siamo cresciuti”.