Ultim’ora di calciomercato, proposta dell’Al Shabab per Politano: l’offerta al Napoli

Dall’Arabia Saudita tornano alla carica, stavolta è Matteo Politano finito nel mirino dell’Al Shabab: presentata un’offerta al Napoli.

Il calciomercato invernale è ufficialmente cominciato, con il Napoli già protagonista. La società partenopea ha già acquistato Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro, ora bisogna concentrarsi su difesa e centrocampo. Eppure anche il mercato in uscita è in fermento.

Dall’Al Shabab offerta da 12 milioni per Matteo Politano

Elif Elmas è passato al Lipsia per circa 25 milioni di euro, ma non potrebbe essere l’unico calciatore a lasciare i partenopei in questa sessione di calciomercato. Dall’Arabia Saudita, infatti, è arrivata un’importante proposta per l’acquisto di Matteo Politano.

L’esterno ex Inter è forse tra i migliori calciatori per rendimento in questa complicata annata del Napoli. Sta così attirando vari estimatori, anche in Oriente. E infatti – come riportato da Sky Sport – l’Al Shabab si è fatto avanti presentando un’offerta da 12 milioni di euro per l’acquisto dell’attaccante.

SSC Napoli, valutazione dell’offerta da 12 milioni per Politano

Sia il club che il calciatore stanno riflettendo sulla proposta. A Politano, che ha il contratto in scadenza nel 2025 con il Napoli, è stato offerto un contratto fino al 2025 da 7 milioni di euro. Una cifra importantissima per un calciatore che ad agosto compirà 31 anni. Nelle prossime ore le parti capiranno se sia il caso di prendere in considerazione la proposta, oppure andare avanti insieme in azzurro, magari iniziando a discutere di un nuovo contratto.

Un’eventualità, quella della cessione di Politano, che non può non essere presa in considerazione. Non è detto che il Napoli possa ricevere un’altra offerta di questo calibro per un calciatore che si avvia verso i 31 anni. I 12 milioni di euro proposti potrebbero comunque essere reinvestiti sul calciomercato per acquistare un nuovo esterno di destra, magari anche più giovane.

Calciomercato Napoli: possibile interesse per Zito Luvumbo

A tal proposito nelle scorse ore è filtrata la notizia di un possibile interessamento per Zito Luvumbo, funambolico laterale d’attacco del Cagliari, che ben si sta comportando in questa stagione in Serie A. Il suo cartellino viene valutato circa 18 milioni di euro, ovvero una cifra non troppo distante da quella che il Napoli potrebbe incassare proprio per Politano.

Senza dimenticare che in estate gli azzurri hanno speso ben 25 milioni di euro per portare all’ombra del Vesuvio Jasper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. Il danese classe 2000 fin qui ha davvero avuto pochissimo spazio per mettersi in mostra, con Politano che gli è stato costantemente preferito. Chiaramente la cessione dell’esterno della nazionale italiana libererebbe anche più spazio proprio a Lindstrom, investimento che la società intende valorizzare.