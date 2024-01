Politano corteggiato dall’Arabia Saudita, il Napoli cerca il sostituto in Serie A: chiesti 18 milioni

Il Napoli studia il colpo dalla Serie A, con un attaccante ora finito nel completo mirino degli azzurri. Le novità riportate dal quotidiano intrigano.

In casa Napoli si è fin qui parlato tanto di mercato, forse fin troppo, ma poca attenzione è stata posta sul reparto offensivo. Questo, a causa delle numerose toppe da apporre in difesa e a centrocampo, causa infortuni, scarso rendimento, partenze direzione Coppa d’Africa e altro. In particolare, in attacco si è vociferato leggermente di cambi nell’organico solo in seguito alla richiesta di cessione da parte di Simeone (a quanto pare rientrata) nonché alle offerte provenienti dall’Arabia per Matteo Politano. Ebbene, seppur placatesi, queste ultime sono riuscite a spaventare e non poco la società azzurra, decisa a correre ai ripari. Sondato infatti un profilo appartenente alla Serie A, con le richieste del club apparse alquanto accessibili.

Napoli su Luvumbo, opzione se parte Politano

Torna a puntare gli occhi in Serie A la triade De Laurentiis-Micheli-Meluso, finita tutta d’un tratto sulle tracce del classe 2002 angolano Zito Luvumbo. Di nascita ala destra, ma spesso impegnato da mezza punta al Cagliari, l’attaccante ha infatti attirato le attenzioni del club partenopeo grazie al proprio rendimento in questa Serie A, con bonus, allegria, gamba e giocate di qualità portate sul campo dal numero settantasette rossoblu. I numeri parlano infatti chiaro, con l’angolano fin qui in grado di collezionare 3 reti e 2 assist in complessive 17 partite di campionato.

A riportare quindi dell’interesse targato Napoli per il calciatore vi è l’odierna edizione de Il Mattino, in grado di spiegare alla perfezione lo scenario a tifosi e appassionati. Gli azzurri, spaventati dal possibile colpo arabo per Politano, hanno infatti tentato sin da subito di correre ai ripari, sondando Luvumbo e chiedendo informazioni al Cagliari. Circa 18, quindi, i milioni richiesti dai sardi per l’attaccante, che in caso di scenario concretizzato costringerebbero i partenopei a spendere in tale modo tutto il ricavato dalla cessione di Politano con aggiunta di una manciata di milioni.

È però bene specificare di come essa non sia altro che una prima ipotesi di mercato lanciata in direzione della prossima sessione estiva. Entrambe le squadre, infatti, difficilmente si priveranno dei propri uomini più in forma già a partire da gennaio, rimandando dunque tutto al mese di giungo. Non è quindi da escludere neanche il fattore Coppa d’Africa. Luvumbo è stato infatti convocato dall’Angola per l’imminente competizione, ed un eventuale suo acquisto costringerebbe il Napoli a dover aspettare almeno febbraio per poter usufruirne. Occhi ben aperti, dunque, ma solo a partire dalla prossima estate.