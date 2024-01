Ufficiale, infortunio alla Fiorentina: a serio rischio la gara con il Napoli

Comunicato ufficiale della Fiorentina che conferma l’infortunio di uno dei calciatori viola, a serio rischio la gara di Supercoppa Italiana.

Con l’avvento del nuovo anno, si avvicina anche il momento in cui sarà assegnato il primo trofeo della stagione in Italia, ovviamente la Supercoppa Italiana. Proprio quest’anno la manifestazione vedrà un nuovo asset, con un format completamente rivisitato. Non più sfida diretta tra vincitrice del campionato e vincitrice della Coppa Italia, a partecipare al trofeo saranno anche la seconda classificata della scorsa Serie A e la finalista della scorsa coppa nazionale. Ecco che allora Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina daranno il via alla prima final four della Supercoppa Italiana.

Sottil infortunato, può saltare Napoli Fiorentina in Supercoppa Italiana

Il Napoli di Walter Mazzarri sarà impegnato il prossimo 18 gennaio a Riyad, in Arabia Saudita, proprio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola hanno già battuto il Napoli in campionato, al Maradona, motivo che deve far tenere altissima la tensione in casa azzurra.

La Fiorentina, che sta viaggiando a vele spiegate in campionato, deve però fare a meno di uno dei suoi attaccanti. Come riporta il sito ufficiale dei viola, Riccardo Sottil ha riportato una ”lieve distrazione ai muscoli flessori della coscia sinistra”: è il verdetto degli esami a cui si è sottoposto il giocatore dopo l’infortunio subito nei minuti finali della gara contro il Torino, lo scorso 29 dicembre.

La nota ufficiale del club sottolinea come Sottil abbia già cominciato il percorso di riabilitazione in attesa di essere rivalutato nelle prossime settimane: l’auspicio dei viola è recuperarlo per la sfida di Supercoppa con il Napoli in programma il 18 gennaio a Riyad, con il palio la finale contro la vincente di Inter-Lazio.