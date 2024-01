Mazzocchi-Napoli, slitta l’ufficialità: quando arriverà la firma

Ha svolto quest’oggi a Villa Stuart le visite mediche di rito, si aspetta solo l’ufficialità della sua firma con il Napoli.

Il Napoli ha chiuso il suo primo colpo di mercato in questa sessione di calciomercato invernale: si tratta di Pasquale Mazzocchi, terzino napoletano in arrivo dalla Salernitana. Il suo acquisto dovrebbe essere utile, a sua volta, a liberare Zanoli in direzione Genoa.

L’operazione è utile per aumentare le opzioni fra i terzini, aggiungendo un’alternativa sia a Di Lorenzo, che a Mario Rui, essendo il calciatore abile a giocare su entrambe le fasce.

Mazzocchi-Napoli, la data della firma

Il giocatore è arrivato stamattina a Roma per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart. Si attendeva l’ufficialità già quest’oggi, ma, a quanto pare, non sarà così.

Secondo quanto riportato dal giornalista di SkySport Francesco Modugno, infatti, c’è stato un cambio di programma: il calciatore arriverà a Castel Volturno solo domani. Il suo arrivo sarà l’occasione sia per formalizzare il suo accordo da tre anni e mezzo più opzione per il quarto, che per conoscere Mazzarri e la squadra per il suo primo allenamento azzurro.