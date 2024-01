Il Napoli fa spesa in Premier: tre nuovi profili accostati agli azzurri

Il Napoli fa spesa in Premier League. Ben 3 i profili accostati infatti agli azzurri appartenenti alla serie inglese, in grado di rappresentare delle cospicue novità in ottica partenopea.

Non ha minimamente intenzione di fermarsi al solo Pasquale Mazzocchi la SSC Napoli, intenzionata a mettere sotto contratto almeno tre nuovi calciatori nella sessione invernale di mercato. Con alcune complicazioni dell’ultim’ora sponda Samardzic, ecco però spuntare delle nuove indiscrezioni circa il reparto difensivo azzurro, contraddistinto dall’accostamento di ben tre nomi appartenenti alla Premier League.

Tra Chelsea e Tottenham, i tre obiettivi del Napoli

Le ultime 24 ore in casa Napoli sono state fortemente caratterizzate da numerosi voci di mercato inerenti al ruolo di difensore centrale, tra interesse per Martin Vitik ed offerta last minute per Dragusin. Sono però arrivati stamane nuovi aggiornamenti sul ruolo ed in particolare da Il Mattino, in grado di dipingere ben tre profili dall’Inghilterra in ottica azzurra. Due di essi appartengono dunque al Chelsea e sono Trevoh Chalobah e Malang Sarr. Entrambi classe 1999, da talenti di spicco della compagine blues essi sono divenuti dei veri e propri esuberi nel giro di pochi anni, patendo insieme ad altri compagni la scellerata gestione del mercato da parte dei londinesi. Una situazione che ha dunque spinto il club a porre in lista cedibili i due profili.

Nonostante ciò, però, un acquisto di uno dei due da parte del Napoli appare alquanto improbabile. Si tratterebbe infatti di un investimento da oltre 20 milioni ciascuno, con annesse problematiche dovute anche allo stipendio. Altrettanto difficile, quindi, anche l’ingaggio del terzo profilo proposto da Il Mattino, quale Eric Dier. Oltre al capitolo economico, per il classe ’94 vige difatti il problema Tottenham. Gli Spurs, causa infortuni, sono a corto di centrali (ecco il motivo del colpo Draguin), e difficilmente si priveranno in quel di gennaio di un senatore come l’inglese.