Samardzic-Napoli, si tratta a oltranza: le ultime sull’affare

Si dissesta incredibilmente la trattativa fra il Napoli e Lazar Samardzic. Le ultima news hanno non poco sorpreso i tifosi azzurri, ormai convinti dell’arrivo del serbo all’ombra del Vesuvio.

Non è stato il migliore dei risvegli, questo, per tutti i tifosi del Napoli, in seguito alla conferma delle prime indiscrezioni fuori uscite la scorsa serata. Gli azzurri si sono infatti trovati a fronteggiare nella più completa sorpresa l’incredibile cambio di programma avuto sul caso Lazar Samardizic. La trattativa, che sembrava ormai conclusa, è infatti tornata più aperta che mai, come spiegato dall’odierna edizione del Corriere dello Sport.

Distanza economica per Samardzic, il Napoli teme ora anche la Lazio

Sembrava tutto concluso, con accordo trovato con tutte le parti e conseguenti visite mediche addirittura entro la giornata di venerdì 5 gennaio. E invece, quanto successo in casa Napoli sponda Lazar Samardzic ha dell’incredibile. Secondo l’odierna edizione del Corriere dello Sport infatti, vi sarebbero ancora ampie distanze economiche da colmare, sia fra calciatore ed azzurri che fra le due società. Al fronte delle richieste di 27 milioni da parte dell’Udinese infatti, i partenopei ne avrebbero offerti solo 20 con annessi 5 di bonus, in modo da reinvestire a pieno i ricavi della cessione Elmas.

Ciò non è però bastato alla dirigenza bianconera per accettare, con l’operazione dunque tornata in bilico. Secondo il Corriere, infatti, tutto rimane ancora aperto, con addirittura la Lazio di Maurizio Sarri sullo sfondo a minacciare il Napoli. A tranquillizzare i tifosi partenopei, però, il parere di due dei principali esperti di mercato in Italia, quali Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, intervenuti sul caso con news tutto sommato positive.

Napoli-Samardzic, il parere degli esperti

A controbattere la totale negatività delle news riportate dal quotidiano sopracitato, ecco arrivare gli esperti di mercato. In particolare, il primo ad addentrarsi sul caso Napoli-Samardzic è stato Gianluca Di Marzio, che ha confermato la mancanza di accordi spingendo sul classico fattore “diritti d’immagine” ancora in ballo fra società azzurra ed entourage del calciatore. Secondo il giornalista Sky però, c’è ottimismo fra i due club per colmare quanto prima tale distanza, con la trattativa che procede in un clima di massima serenità.

Dello stesso avviso, dunque, anche Fabrizio Romano, che ha a sua volta riportato la non ancora totalità degli accordi. Secondo quest’ultimo, però, la trattativa sarebbe ormai entrata nelle proprie fasi cruciali, con Udinese e Napoli che potrebbero chiudere da un momento all’altro l’operazione Lazar Samardzic.