Contatti avviati tra l’agente e il Napoli, affare di mercato: possibile colpo dal Galatasaray

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio, un possibile acquisto potrebbe a sorpresa arrivare dal Galatasaray.

La sessione di calciomercato invernale sta entrando pian piano nel vivo. Il Napoli sarà sicuramente tra le formazioni protagoniste di questa finestra di trasferimenti. Come promesso dal presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, i partenopei interverranno pesantemente sul mercato per sistemare la squadra e regalare i giusti rinforzi a Mazzarri per tornare in corsa per la conquista di uno dei primi quattro posti della classifica. Il primo colpo è stato già messo a segno, con Pasquale Mazzocchi acquistato dalla Salernitana per circa 3 milioni di euro, con l’affare che sarà ufficializzato nelle prossime ore. Contestualmente Alessandro Zanoli lascerà gli azzurri, con il Genoa intenzionato a prelevare il terzino classe 2000 in prestito fino a giugno.

Il Napoli punta Davinson Sanchez, può essere acquistato per 8 milioni dal Galatasaray

Dopo Mazzocchi, però, alla difesa del Napoli occorre un ulteriore innesto, stavolta tra i centrali di difesa. Leo Ostigard non ha convinto troppo in questo anno e mezzo all’ombra del Vesuvio ed è quindi in lista di sbarco. Lo stesso Natan, alle prese con un infortunio fastidioso alla spalla, impiegherà un po’ per rientrare a pieno regime ad allenarsi. Ecco perché Meluso è alla ricerca di un nuovo centrale difensivo. Agli azzurri piace Dragusin del Genoa, ma le richieste elevatissime del Grifone (parliamo di una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro, ndr) hanno spaventato e non poco De Laurentiis. Un’occasione potrebbe a sorpresa arrivare dal mercato europeo.

Stando a quanto riportato da calciomercato.it, negli ultimi giorno pare ci siano stati contatti tra il club napoletano e l’agente di Davinson Sanchez, che è gestito dallo stesso procuratore di Duvan Zapata, che con il Napoli ha ottimi rapporti. Il difensore colombiano – attualmente al Galatasaray – pare non si sia adattato benissimo allo stile di vita turco. Ecco perché sarebbe alla ricerca di una nuova avventura.

Lo scouting partenopeo già in passato l’aveva cercato, soprattutto quando Sanchez militava tra le fila del Tottenham, che a sua volta l’aveva acquistato nel 2017 per ben 40 milioni di euro dall’Ajax. Ora gli uomini mercato di De Laurentiis potrebbero tornare alla carica, soprattutto perché le condizioni di cessione di Davinson Sanchez appaiono particolarmente allettanti: parliamo di un prezzo del cartellino che si aggira attorno agli 8 milioni di euro, tutt’altro che impossibile. Più complicato trovare un accordo sull’ingaggio, visto che il colombiano percepisce circa 3 milioni di euro a stagione. Il Napoli è consapevole del fatto che bisognerà fare qualche sacrificio per aumentare il livello tecnico della squadra. Da questo punto di vista Sanchez, che compirà 28 anni a giugno, garantirebbe qualità, quantità e soprattutto esperienza europea. Una vera e propria occasione in questo mercato di gennaio.