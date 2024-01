“Bonucci offerto al Napoli”: clamorosa indiscrezione di mercato

Spunta anche Leonardo Bonucci fra i nomi in lista di mercato del Napoli. Le ultime news sull’ex centrale della Juventus arrivano dunque dalle pagine del quotidiano.

Napoli e calciomercato appare essere ad oggi un binomio ben assemblato, con gli azzurri che hanno ormai imparato a padroneggiare la scena tramite news su news inerenti a possibili acquisti. In particolare, a divenire un caso all’ombra del Vesuvio vi è stato senz’altro il discorso inerente ai difensori centrali, non apparsi all’altezza del totem Kim nonché spesso giudicati insufficienti anche dopo una vittoria. Vien dunque da se immaginare quale sia il reparto sulla quale la triade De Laurentiis-Meluso-Micheli sia apparsa più volenterosa di spingere, con tanti nomi venuti fuori nelle ultime settimane.

Da Dragusin a Demiral, da Vitik ad Adarabioyo, tutti possibili profili che potrebbero unirsi alla causa azzurra in quel di gennaio, con la speranza di riportare in vigore la spenta retroguardia partenopea. Una retroguardia che, nella sorpresa generale, ha potuto godere anche di un nuovo profilo accostato nelle ultime ore, che corrisponde al fu acerrimo rivale ai tempi della Juventus Leonardo Bonucci.

Bonucci al Napoli, le ultime indiscrezioni di mercato

Gli ultimi 6 mesi di Leonardo Bonucci non sono di certo stati i più idilliaci della gloriosa carriera del centrale italiano. Apparso fuori forma e parecchio acciaccato, l’ex Juventus è stato appunto scaricato dai bianconeri dopo oltre dieci anni di onorato servizio, uscendo poi definitivamente dal giro della Nazionale italiana con l’addio di Mancini e dopo non pochi errori nelle ultime uscite in azzurro. Il tutto, quindi, susseguito dall’incredibile annuncio di ritiro al termine della stagione 23/24 nonché dall’ancor più sorprendente passaggio all’Union Berlino, accettato da Bonucci nella speranza di ottenere una convocazione ad Euro2024 prima di appendere al chiodo gli scarpini.

Una scelta tutt’altro che remunerativa, però, per il difensore centrale, finito vittima della spirale di risultati negativi del club tedesco e spesso apparso addirittura in panchina nelle uscite più importanti del club. Tale situazione ha dunque spinto l’ex Juventus a cercarsi una nuova sistemazione per i prossimi 6 mesi, in modo da concludere al meglio la propria carriera. Dopo i rifiuti incassati da Roma e Lazio, dunque, ecco apparire il difensore centrale anche in ottica Napoli.

A riportarlo, l’odierna edizione de Il Mattino, che narra appunto di un Bonucci “disperato” e offerto dal proprio entourage anche agli azzurri. Una situazione surreale se si pensa a ciò che l’italiano ha rappresentato per anni nel calcio italiano. Secondo il quotidiano, quindi, il Napoli avrebbe preso in considerazione tale proposta, nonostante la società resti poco convinta di un simile scenario. Ulteriori aggiornamenti saranno di sicuro trattati nei prossimi giorni.