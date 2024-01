Assurdo Osimhen, caos Coppa d’Africa: cosa sta succedendo in Nigeria

Piccolo giallo per la nazionale nigeriana, che presto sarà impegnata in Coppa d’Africa, c’è un problema che riguarda Victor Osimhen.

Il Napoli dovrà farne a meno per gli impegni in Coppa d’Africa, ma fino ad ora nemmeno la nazionale nigeriana ha potuto abbracciare il proprio attaccante migliore. È questa la clamorosa notizia che arriva dalla Nigeria: Victor Osimhen non è si è ancora presentato nel ritiro della nazionale.

Osimhen non è presente nel ritiro della Nigeria

La prima gara delle Super Eagles nigeriane è in programma per domenica 14 gennaio contro la Guinea Equatoriale, ma per ora ancora non si è vista la stella del Napoli. Il ritiro della nazionale nigeriana è iniziato oggi ad Abu Dhabi, come comunicato dalla stessa federazione.

Qui la particolarità: nell’elenco dei calciatori presenti in ritiro, fornito dalla Federazione, non viene menzionato l’attaccante del Napoli. Ricordiamo che Osimhen era partito per Lagos già a fine dicembre per festeggiare il suo compleanno a casa con i suoi familiari, prima di ricongiugersi ai compagni di nazionale.