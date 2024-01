Verso Torino-Napoli, due recuperi dall’infortunio: le ultime

Giungono novità in merito a Torino-Napoli, in programma nella prima giornata di Serie A del 2024. Ufficiali, infatti, due recuperi per la sfida in questione.

Tra tanto mercato ed indiscrezioni varie, all’ombra del Vesuvio è giunto il momento di tornare a parlare di campo. Il 7 gennaio infatti, il Napoli scenderà sul terreno di gioco dopo lo 0-0 ottenuto contro il Monza, sfidando il Torino di Juiric tra le mura dell’Olimpico. Un incontro, questo, che sarà ampiamente caratterizzata dalle assenze per i partenopei, contrapposti invece a dei granata in grado di recuperare ben 2 titolari apparsi acciaccati negli ultimi giorni. Di seguito, il resoconto.

Torino-Napoli, Juric recupera due titolari

La prima uscita del 2024 vedrà il Napoli affrontare la trasferta di Torino con numerose assenze nel proprio organico. Contro i granata, infatti, i partenopei dovranno fare a meno degli infortunati Meret, Natan e Olivera nonché di Anguissa ed Osimhen, partiti in direzione Coppa d’Africa. Perfino Mazzarri, squalificato dopo il rosso rimediato contro il Monza, non scenderà in campo al fianco dei propri giocatori, come coronamento di una situazione critica.

Sponda Torino, invece, rientra completamente l’allarme per Juric, come confermato dalle ultime news dell‘ANSA. Il portale ha infatti narrato le ultime vicende targate “toro“, che nell’odierna sessione d’allenamento hanno potuto riabbracciare due titolari del calibro di Nikola Vlasic e Antonio Sanabria. I due, apparsi acciaccati nelle ultime uscite granata, sono infatti stati giudicati totalmente recuperati dallo staff tecnico dei piemontesi, e scalpitano in direzione di un impiego dal primo minuto nel corso di Torino-Napoli.